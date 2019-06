Die extrem kurze Sommerpause sprach schon Preußen-Kapitän Simon Scherder jüngst an. Noch weniger Zeit zum Erholen, im Prinzip gar keine, hatte bislang hingegen Rufat Dadashov. Der Angreifer ist aktuell wieder mit der Nationalmannschaft Aserbaidschans unterwegs. Diesmal stehen zwei Heimspiele im Olympiastadion Baku für die ehemalige Sowjetrepublik an. In der EM-Qualifikation (die erste Partie ging hier gegen Vizeweltmeister Kroatien 1:2 verloren) hofft der Gastgeber am Samstag gegen Ungarn und am Dienstag gegen die Slowakei (Anstoß jeweils 18 Uhr) auf die ersten Punkte.

Bereits seit zwei Wochen bereitet sich Dadashov in seinem Heimatland mit den Kollegen auf den Doppelpack vor. Sechs Tage zuvor stand er beim letzten Drittliga-Spiel des SCP in Zwickau noch von Anfang an auf dem Platz. Den Laktattest zum Einstieg in die Vorbereitung und die erste Einheit unter dem neuen Trainer Sven Hübscher wird der 28-Jährige ohnehin verpassen. Geplant ist, dass er noch mal einen 14-tägigen Sonderurlaub bekommt, um Kraft zu tanken. Ende Juni wäre er dann wieder am Ball, bis zum Saisonstart am 20. Juli dürfte es mit der Fitness keine Probleme geben. „Wir freuen uns, dass er sein Land vertritt“, sagt Sportchef Malte Metzelder. „Der Aufwand ist aber schon sehr hoch. Umso wichtiger ist es uns, dass er sich ausruhen kann. Für das erste Meisterschaftsspiel sehe ich keine Probleme.“

Dass sich der SCP um einen weiteren Mittelstürmer bemüht, hat laut Metzelder nichts mit den internationalen Pflichten von Dadashov zu tun.