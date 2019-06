Die Zahlen bleiben stabil, mit 1100 erwarteten Starts zeigt sich auch die 16. Auflage des Pfingstturniers auf der Reitanlage Bölting in den Rieselfeldern als Anziehungspunkt für Vielseitigkeitsreiter. Trotz der Konkurrenz in der Nachbarschaft. „Zeitgleich findet das Ostbeverner Turnier statt, das fest auf das zweite Juni-Wochenende verlegt wurde. Da Pfingsten dieses Jahr spät ist, kommt’s zur Überschneidung. Aber die Größe unseres Starterfeldes bleibt etwa gleich“, so Organisator Dieter Bölting.

Am Samstag ab 13.30 Uhr bewerben sich die fünf- und sechsjährigen Pferde um die Qualifikation für das Bundeschampionat. Neu im Programm, das Montag endet, ist das Speed-Derby am Sonntag (12 Uhr). Dabei geht es zunächst über Naturhindernisse, ehe im Parcours die Entscheidung fällt.