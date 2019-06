Die Durchlässigkeit zwischen dem Nachwuchsbereich des SC Preußen Münster und den Profis soll weiter gefördert werden. Neben den talentierten Jungadlern, die sich dort im Saisonverlauf im Training zeigen dürfen, will Geschäftsführer Sport Malte Metzelder mit Arne Barez einen Übungsleiter aus dem Jugendbereich im Trainerteam um Chef Sven Hübscher integrieren.

Barez, der im Frühjahr seine Fußballlehrer-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, soll zusätzlich zu seinem U-19-Traineramt regelmäßig im Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft als zweiter Co-Trainer mitwirken. „Wir wollen den Profibereich in Zukunft nicht mehr so isoliert betrachten, sondern die Verzahnung mit unserem starken Unterbau weiter intensivieren. Dabei spielt Arne in unseren Planungen eine ganz zentrale Rolle“, will Metzelder durch diese Personalie eine weitere Schnittstelle zwischen Youngstars und Profis schaffen, von der beide Seiten profitieren sollen. In der abgelaufenen Spielzeit führte Arne Barez die U 17 souverän zum Klassenerhalt in der B-Junioren-Bundesliga, zur neuen Saison übernimmt der 41-Jährige dann das Traineramt beim ältesten Nachwuchs-Jahrgang der Preußen.