Münster -

Von Ansgar Griebel

Man braucht schon ein sonniges Gemüt, um im Schatten nicht zu frösteln. Ruderer Felix Brummel ist so ein positiver Geselle. Dass seine Bronze-Medaille bei der EM medial kaum gewürdigt wurde, damit kann der Münsteraner leben – er will nach Tokio, nicht in die Sportschau ...