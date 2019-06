Unfassbarer Auftakt im Viereck, ein Ausrutscher im Parcours und ein starker Ritt im Gelände – auf diesen kurzen Nenner lässt sich die Vier-Sterne-Prüfung von Ingrid Klimke bringen, die beim Pfingstturnier in Wiesbaden die Höhen und Tiefen der Vielseitigkeit binnen 24 Stunden erlebte. Mit einem versöhnlichen Ende, im Sattel von Hale Bob wurde die Münsteranerin letztlich noch Dritte.

Mit einer „sensationellen Dressur“ und einem Rekordergebnis von 16,4 Punkten hatte sich Klimke mit ihrem Wallach direkt an die Spitze gesetzt, ehe der Absturz auf Rang sechs folgte. Drei Stangen fielen im Umlauf, auf den die Vorbereitung wegen einer Unwetterwarnung „etwas zu hektisch“ (Klimke) ausfiel. „Da haben wir uns anstecken lassen. Hale Bob war da zu wehrig, zu schnell und zu flach“, meinte die 51-Jährige, die sich dann aber am Samstag im dritten Teil gleich wieder rehabilitierte. Als eines von drei Paaren, die fehlerfrei und in der Zeit die Aufgaben im Schlosspark Biebrich meisterten, schob sie sich auf Rang drei und versöhnte sich damit. „Wie Bobby galoppiert und gesprungen ist, war einfach spitze. Das war flüssig und rhythmisch, das hat einfach Spaß gemacht“, sagte Klimke, die zuvor schon fünfmal in Wiesbaden gewonnen hatte – so wie nun auch Michael Jung, der mit Star Connection die Prüfung für sich entschied.

Noch besser lief es für Klimke in der Dressur mit Franziskus. Erst der Sieg im Grand Prix mit persönlichem Bestwert von 74,261 Prozent, dann Platz eins in der Kür mit stolzen 80,680 Prozent vor Sönke Rothenberger mit Santiano (80,040 Prozent). „Franz war in beiden Prüfungen super ausdrucksstark und konzentriert und hat sich keinen Patzer erlaubt“, so Klimke. Ihr Bruder Michael, der mit Royal Dancer die Special-Tour bestritt, wurde im Grand Prix (66,196 Prozent) Zwölfter und im Special (68,723 Prozent) Achter. Isabell Werth gewann mit Quantaz beide Prüfungen.

Beim Doppelsieg von Leonie Krieg mit Champerlo setzte sich auch Philipp Schulze Topphoff vom RV Roxel gut in Szene. In der Finalqualifikation zum U-25-Springpokals wurde er mit Concordess im Stechen Vierter, nachdem er in der Einlaufprüfung den achten Platz (vier Strafpunkte) belegt hatte.