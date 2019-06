Als am Montagabend um kurz nach halb sechs die letzte Platzierung und Ehrenrunde vorbei waren, durfte Dieter Bölting einmal kurz durchatmen nach drei langen Turniertagen. „Alle Reiter und Pferde sind gesund geblieben, es ist nichts passiert. Wir sind insgesamt sehr gut zufrieden“, sagte der Organisator des Pfingstturniers beim RFV Zum Rieselfeld, das zum 16. Mal auf der Anlage Bölting stattgefunden hatte.

Sportlich tat sich ein junger Mann des ZRFV von Lützow Hamminkeln hervor. Der 28-jährige Arne Bergendahl, der in der vergangenen Woche beim heimischen Turnier das Goldene Reitabzeichen erhalten hatte, gewann mit dem fünf Jahre alten Cascamara die Geländepferdeprüfung der Klasse A**. Mit einer Wertnote von 8,7 lag er vor dem Franzosen Julien Despontin mit Duke‘s Secret (8,40) und – bei ihrem Heimspiel – Vanessa Bölting mit dem fünf Jahre alten Sambaman (8,30). Dazu wurde Bergendahl mit Perry‘s Boy noch Siebter (8,0), punktgleich mit Bölting und Colour my life. Und auch in der Geländeprüfung der Klasse L mischte er ganz vorne mit: Im Sattel von Cascamara (8,20) ließ er Rang zwei hinter Jennifer Milberg mit Escondido (8,4) folgen und erfüllte damit eine Qualifikationsnorm für das Bundeschampionat, dazu belegte er mit Einfach Rosi (7,7) noch den vierten Rang – gemeinsam mit Despontin und Duke‘s Secret.

Doch damit nicht genug, auch am Sonntag war Bergendahls Erfolgshunger noch nicht gestillt. Im erstmals ausgetragenen Speed-Derby – in zwei Phasen ging es zunächst über neun Geländehindernisse, ehe im Parcours im Stechen nach fünf Sprüngen die Entscheidung fiel – war er nicht zu schlagen. Mit Quimby stellte er in fehlerfreien 31,26 Sekunden die Bestzeit auf und lag damit drei Hundertstel vor Jens Borgmann (Fröndenberg) mit Call me maybe.

Wenn‘s läuft, dann läuft‘s eben. Und so wurde er im Sattel von Luthien in 32,46 Sekunden auch noch Dritter direkt vor Vanessa Bölting mit ihrem Vielseitigkeitspferd Comtesse. „Es war die richtige Entscheidung, das Speed-Derby erstmals anzubieten. Das war rasanter, hochklassiger Sport“, meinte Dieter Bölting, atmete einmal kurz durch und läutete dann die Aufräumarbeiten nach drei Tagen Vielseitigkeit ein.