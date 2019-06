Die Tore sind schon mal erstklassig, doch bis zur veritablen Festung fehlen dem Blackhawks-Cage an der Sentruper Höhe noch einige wichtige Bauteile. Nach dem mühsamen 34:33-Auftaktsieg gegen die Dortmund Giants vor drei Wochen setzte es am Pfingstmontag beim 26:34 (13:21) gegen die bis dahin sieglosen Wuppertal Greyhounds die erste Niederlage für die Münster Blackhawks in der jungen Oberliga-Saison.

Dabei staute sich über zwei hart umkämpfte Stunden ordentlich Frust beim Trainerteam der Hawks an, weil an diesem Spieltag so ziemlich alles gegen das Heimteam lief – vor allem die eigene Vorstellung. „Das Spiel hat Wuppertal nicht gewonnen, das haben wir verloren“, brachte Teamsprecher Alexander Naretz das Geschehen im Anschluss auf einen kurzen Nenner.

Dass am Ende auch noch teils enge und teils unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen zumeist zu Ungunsten Münsters ausfielen, komplettierte den schwarzen Tag. „Aber alles basierend auf dem Müll, den wir zu Beginn zusammengespielt haben“, so Naretz. Drei unnötige und auf diesem Niveau auch unübliche Fangfehler brachten den eher schwerfälligen Gegner erst ins Spiel und auf die Ergebnistafel. Wuppertals Old-School-Football sorgte offensichtlich für großen Eindruck bei den jungen Blackhawks. Der Gegner transportierte das Spielgerät ausnahmslos in Bodenhaltung vorwärts, meist erfolgreich durch die Mitte. Ein aufwendiges, aber an diesem Tag durchaus wirksames Mittel gegen die verunsicherte Defense der Blackhawks.

Für die wählte Quarterback Philipp Matis zwar die deutlich elegantere Methode. Er brachte seine Mitspieler mit präzisen Pässen ins Spiel, am Ende aber dann zu selten in die Endzone. Im ersten Durchgang sorgte Marius Strunk mit seinen beiden Touchdowns dafür, dass Münster zumindest in Reichweite blieb (13:21).

Doch während die Blackhawks beim letzten Angriff im ersten Durchgang haarscharf den dritten Touchdown verpassten und dann auch noch den Fieldgoal-Versuch neben die Pfosten setzten, legte Wuppertal gleich im ersten Spielzug der zweiten Hälfte zum 28:13 nach – die erste Saisonniederlage zeichnete sich ab. Immerhin gaben sich die Mannen vorn Cheftrainer Bilal Khalil vor 600 Zuschauern auch jetzt nicht auf und verkürzten durch weitere Versuche von Marvin Worth und Florian Wirsen am Ende noch auf 26:34.