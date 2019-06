Münster -

Von Ansgar Griebel

Die Sonne rückt das alte Preußenstadion ins beste Licht: Ein schöner Start für Sven Hübscher in seinen ersten Arbeitstag. Der neue Trainer des SC Preußen weiß natürlich auch, dass nicht alles Gold ist, was glänzt – aber er fühlt sich schon wohl an der Hammer Straße.