Früher als gewohnt ist das Turnier der Sieger 2019 terminiert. In knapp sieben Wochen, am 1. August, geht es vor Münsters Schloss wieder im Parcours und im Viereck zur Sache – und auf eines dürfen sich die Reitsportfans schon jetzt freuen: auf hochklassigen Sport. „Wir werden ein schönes Starterfeld haben“, verspricht Hendrik Snoek, Präsident des gastgebendes Westfälischen Reitervereins, für die Springreiter.

Passend nach ihrem Sieg im Großen Preis von Wiesbaden erhielt Chloe Reid (USA) ebenso die Zusage von Snoek wie ihr Landsmann Lucas Porter, in der hessischen Hauptstadt Dritter. „Beide haben angefragt, beide sind schon gut in Münster geritten. Das passt“, meint Snoek, der auch Simone Blum begrüßen darf. Die Weltmeisterin von Tryon freue sich auf Münster, wie die Bayerin dem Turnierchef per Kurznachricht mitteilte.

Im Vorjahr entschied Blum die Qualifikation zum Großen Preis mit ihrem WM-Pferd Alice für sich – es war eine gelungene Generalprobe für die Titelkämpfe in den USA, bei denen sich die Equipe von Otto Becker im Teamwettbewerb Bronze sicherte. Der Bundestrainer ließ verlauten, dass er versuchen werde, seine Kandidaten um Marcus Ehning (2018 Zweiter im Großen Preis von Münster) für die wenig später stattfindende EM in Rotterdam (19. bis 25. August) auf dem Schlossplatz an den Start zu bringen.

Was für das Treiben im Parcours gilt, gilt auch für das Geschehen im Viereck. Die nationale Spitze und erfahrene ausländische Starter sorgen für sehenswerte Prüfungen in der Dressur, die erstmals ein anderes Gesicht erhält. Auf die kleine Tour verzichten Michael Klimke als Dressurchef des Turniers und seine Mitstreiter erstmals, dafür wird die große Tour erweitert. 18 Reiter werden so am Donnerstag in den Grand Prix gehen und sich dann am Samstagabend in der Kür (sechs Starter) sowie am Sonntag im Special aufteilen. „Wir wollen mit der Änderung den Sonntagmorgen aufwerten und eine Dressur-Matinee anbieten. Ich glaube, dass wir damit richtig liegen“, erklärt Klimke, der aktuell mit Reitern in Gesprächen für einen Start in Münster steht.

Die Vorfreude auf das „TdS“ scheint schon jetzt groß zu sein bei den Zuschauern, der Vorverkauf verläuft bislang mehr als zufriedenstellend. „Es läuft prima. Ich bin guter Dinge, dass wir wieder ein volles Haus haben werden“, erklärt Snoek. So sind auf der überdachten Haupttribüne für den Sonntag keine 50 Plätze mehr frei.