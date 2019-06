Noch viel Luft nach oben – der SC Preußen Münster genießt den freien Sonntag

Für Preuße Jannik Borgmann war der erste Test in Emsdetten einer in der Heimat.Jannik, am Samstag waren die Wege kurz, oder?Borgmann: (lacht) Ich wohne hier, habe in der Jugend acht Jahre für Fortuna und ein Jahr für Borussia gespielt. Das ist mal ganz angenehm.Was hat es mit dem Emsdettener Spieler Robin Brüning auf sich?Borgmann: Er ist mein Cousin. Das war also auch ein Familienduell. Ich hab’s gewonnen (grinst).Ihr erster Eindruck?Borgmann: Wir haben charakterlich tolle Jungs dabei. Und Qualität bringen alle mit. Jetzt müssen wir nur der Philosophie des Trainers folgen.