In Hannover war es Neuzugang Georg Leidhold, der als Dritter in die Top 3 vorstieß. Sensationell. Nun toppte ein ebenso junger Mann der zweiten Garde von Weicon Tri Finish diese Platzierung. In Eutin lief Valdemar Solok als Zweiter aufs Podium. Der 18-Jährige stieg als Fünfter vom Rennrad und haute auf den finalen fünf Kilometern der Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) alles raus. 56:52 Minuten – diese Zeit unterbot allein Gesamtsieger Anton Schiffer (Köln, 56:38). „Damit war so nicht zu rechnen. Das ist schon eine Leistung“, zollte Martin Epkenhans Solok großen Respekt ob dessen Leistung am dritten Wettkampftag im Unterhaus. Damit hatte er seinen Anteil am dritten Platz der Teamwertung. Zweimal Podium – der Trip in den Osten Schleswig Holsteins hat sich gelohnt. Ein gefühlter Sieg.

Die Mischung passte. Neben Solok präsentierten sich auch die anderen Dreikämpfer in bester Verfassung. Der Franzose Jocelyn Mourier wurde 16. (57:59 Minuten), der Däne Mads Mortensen lief als 36. ein (58:51), Dauerbrenner Jan Neuhaus verbuchte Rang 41 für sich (58:58). Die Streichwertung lieferte Matthias Arnold, der zuletzt noch in der dritten Mannschaft in der Regionalliga am Start war. Schlusslicht, Platz 13, jetzt Bronze: Tri Finish hat sich kontinuierlich in Liga zwei gesteigert und gehört am 30. Juni beim vierten Event in Grimma in dieser Verfassung zu den Kandidaten fürs Treppchen. Ob „Überflieger“ Solok dann dabei ist, wird sich zeigen. Erstmal wurde er für das zweite Bundesligarennen der ersten Mannschaft am kommenden Sonntag im Düsseldorfer Medienhafen nominiert.