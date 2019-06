30 Jahre danach: Zwei torlose Remis werden zu Meilensteinen in der Vereinsgeschichte

Preußen Münsters Aufstieg in die 2. Bundesliga

Münster -

Von Thomas Austermann

So hoch hinaus ging es für Preußen Münster danach nie wieder. Am 18. Juni 1989 gelang den Adlern letztmals der Sprung in die 2. Bundesliga. Das 0:0 gegen den MSV Duisburg zum Abschluss war zwar ein Zitterspiel, krönte aber eine legendäre Aufstiegsrunde – und hinterließ viele Erinnerungen.