Im Sport-Center an der Borkstraße herrschte am Samstag Durchgangsverkehr. 54 Aktive tummelten sich bei den MS-Open, die gleichzeitig als NRW-Meisterschaften ausgeschrieben waren. Maren Pisch (Go! Sports Iserlohn) bei den Damen und Felix Göbel (RSB Rheydt) in der Herrenkonkurrenz setzten sich nach einem echten Marathon an Spielen die Krone auf. „Verdient. Beide haben die konstantesten Leistungen gezeigt“, bilanzierte Ralf Brandt aus dem Organisationsteam.

Eifrig war vor allem das weibliche Personal bei der Sache. „Die hatten eine unglaubliche Energie“, so Brandt. Das Gros spielte bei den Damen, vereinzelt bei den Herren und im Five Shoot Out. Sie wussten, was sie am Abend geleistet hatten. Erfreulich: die Ergebnisse aus Sicht des Squash­board Münster. Nicole Wilp musste sich allein im Finale der späteren NRW-Meisterin Pisch geschlagen geben. Eva Brauckmann wurde in dieser Konkurrenz Fünfte. Und bei den Herren D Zweite hinter „Seriensiegerin“ Pisch. Andreas Müller platzierte sich hier auf Rang drei. Bei den Herren B schaffte es Dirk Felder als Dritter aufs Treppchen. Mit Ralf Rüdebusch und Christian Meyer standen sich bei den Herren C zwei Lokalmatadore im Spiel um Rang drei gegenüber. Rüdebusch setzte sich nach fünf heiß umkämpften Sätzen durch.

Bei der Five-Shoot-Out-Weltmeisterschaft blieb der Titel in diesem Jahr in Münster. Boarder Daniel Brinkmann setzte sich gegen Nour Safaey-Hassan (Paderborner SC) durch. Dritter wurde der Münsteraner Carsten Rebbe.