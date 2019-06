Maritimes Flair, atemberaubende Architektur: Was aus einem ehemaligen Hafengelände entstehen kann, hat die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens eindrucksvoll bewiesen. Der Düsseldorfer Medienhafen ist ein echter Hingucker, ein Hotspot wie es heute so schön heißt. Dort wird sich am Sonntag wie in den Jahren davor die Bundesliga freischwimmen. Mit Weicon Tri Finish und W+F stehen Münsters Aushängeschilder im Dreikampf in den Startlöchern.

Yannic Stollenwerk, Luca Heerdt, Valdemar Solok (Dänemark), Idan Apsimon (Israel) und Jack Willis (England) – das sind die fünf Auserwählten, die Martin Epkenhans, Sportlicher Leiter von Tri Finish, auf die Sprintdistanz loslässt (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen). Bis auf Stollenwerk ist die Crew neu zusammengewürfelt. Was nichts bedeutet, denn der Dauerbrenner im Oberhaus hat sich in diesem Jahr sowohl quantitativ als auch qualitativ extrem verstärkt, genießt den Luxus, aus einer Fülle an erstklassigen Topathleten wählen zu können. Lokalmatador Heerdt ist motivierter denn je. 2019 könnte für ihn ein herausragendes Jahr werden. In Heilbronn bei der Deutschen Meisterschaft über die Mitteldistanz sorgte er mit Platz sieben im Mai für einen Paukenschlag – foppte die namhafte Konkurrenz. Jüngst in Bonn sprang er gar als Zweiter auf das Podest. Er ist fit für die Bundesliga. Genau wie der Däne Solok, der zuletzt beim Zweitliga-Wettkampf in Eutin Zweiter wurde. Starkes Ergebnis – die Berufung ins erste Team war folgerichtig. Möglich, dass die Truppe das Ergebnis vom Auftakt im Kraichgau toppt – Platz vier wurde in Baden-Württemberg verbucht. Für den Anfang nicht so schlecht.

Konkurrent W+F, in seiner zweiten Saison, startete mit Rang elf solide. „So viel besser dürfte es jetzt nicht laufen“, glaubt Teamchef Patrick Hoffmann. Er muss in Sachen Aufstellung etwas puzzeln. Durch den Deutschland-Cup und etliche internationale Qualifikationsrennen werden die Gebrüder Cedric und Jonas Osterholt, Youngster Paul Völker sowie die Niederländer Joey van’t Verlaat, Marco Vernooij und Ynze Keulstra anderweitig unterwegs sein. Eine Chance für den Münsteraner Quentin Staudinger, der vor seinem ersten Einsatz im Oberhaus steht. Jüngst beim DTU-Cup in Jena empfahl er sich als 27. – Jonas Osterholt glänzte als Zweiter, Cedric Osterholt belegte Platz sieben. Neben Staudinger hat Hoffmann Robin Willemsen, den Niederländer Pim Venderbosch, David Wetzel und Stefan Stroick nominiert. „In Tübingen und Berlin werden wir wieder mit voller Kapelle auflaufen“, so der „Boss“.