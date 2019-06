Nur gut dass sich die U-19-Junioren des UBC Münster als erfolgreiche Löwenbändiger erwiesen haben. Mit Siegen gegen die Basketball Löwen Braunschweig (59:54) und das gleichnamige Team des Gastgebers Erfurt (65:44) schafften die Schützlinge des Trainerduos Maik Berger und Marsha Owusu Gyamfi die Qualifikation für die Nachwuchs-Basketball-Bundesliga NBBL. Die Niederlagen gegen die ungeschlagenen Berlin Tiger Kreuzberg (57:65) und zum Auftakt gegen die Dresden Titans (55:56) änderten daran nichts. „Die Qualifikation war das große Ziel. Das haben wir erreicht. Aber durchgängig gut haben wir nicht gespielt“, erklärte Owusu Gyamfi.

Dabei meinte sie bestimmt auch den Start in das Turnier, als Münster gegen Dresden im Schlussabschnitt eine 45:33-Führung verspielt und sich damit unter Druck gesetzt hatte. „Das letzte Viertel war offensiv katastrophal“, sagte die Trainerin, die dem Team aber eine „gute Reaktion“ attestierte. Mit dem Sieg gegen Braunschweig war ein großer Schritt in die U-19-Bundesliga gemacht, finalisiert hat der UBC die Quali mit dem Erfolg gegen körperlich unterlegene Erfurter. Aus dem 15-köpfigen Kollektiv, aus dem jeder Spielzeit erhielt, stach Debütant Ben Onana heraus. „Es war schon interessant, wie er offensiv wie defensiv Akzente gesetzt hat“, so Owusu Gyamfi