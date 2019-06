Die ganz große Beachvolleyball-Bühne steht derzeit in Hamburg im Tennisstadion am Rothenburg. Dort finden ab Freitag die Weltmeisterschaften statt, Teams aus 38 Nationen kämpfen um die beiden Titel. Eine Nummer kleiner kommt der Urlaubsguru-Beach-Cup in Münster daher – spektakuläre Ballwechsel und hochklassigen Sport auf nationalem Top-Niveau aber wird es am Samstag und Sonntag auch auf dem Hafenplatz geben.

Es ist die zweite Auflage des Premium-Cups vom Westdeutschen Volleyball-Verband, nach dem gelungenen Pilotprojekt aus dem Vorjahr geht es für die je 16 Männer- und Frauenteams erneut um ein Preisgeld von 5000 Euro sowie um Ranglistenpunkte, die auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft in Timmendorfer Strand wichtig werden können. Und so kann sich das Teilnehmerfeld von Münster auch sehen lassen: Bei den gehören die Zwillinge Bennet und David Poniewaz (TuSa 06 Düsseldorf) zu den Favoriten und genießen am Hafen einen kleinen Heimvorteil. Das Duo, das im Mai den ersten Stopp der diesjährigen Techniker-Beach-Tour auf dem Schlossplatz für sich entschieden hat, spielte eine Saison lang für den USC und wird aktuell wieder von Trainer Axel Büring betreut. „Die Saison ist für uns bislang super verlaufen. Bei sechs Starts waren wir sechsmal im Halbfinale. In Münster wollen wir voll angreifen“, sagt Bennet Poniewaz.

Hinter dem Topteam folgt mit Georg und Peter Wolf (Frankfurt) ein weiteres Brüderpaar, das am Sonntag beim Landesturnier in Heiligenhaus das Finale gegen Jan Romund/Niko Meyer (BW Aasee) gewann. Mit Blocker Romund geht zumindest eine Hälfte des BWA-Duos in den Sand am Hafen – an der Seite von Daniel Wernitz. „Das Turnier in Heiligenhaus war wichtig, nun starte ich in Münster mit einem guten Gefühl“, sagt Romund, der im Vorfeld in die Turnierorganisation eingebunden war. „Wir haben sehr gute Felder, die Besetzung ist super“, fügt Romund an.

Denn auch bei den Frauen lesen sich die Meldungen gut. Mit Sandra Ferger/Christine Aulenbrock (VfL Oythe) sind die Titelverteidigerinnen an Position eins gesetzt. Stefanie Hüttermann/Anna Hoja (Düsseldorf) als zweimalige Techniker-Beach-Tour-Finalistinnen, den Zwillingen Lena und Sarah Overländer oder dem australischen Nationalteam Phoebe Bell/Jessyka Ngauamo gibt es starke Herausforderinnen.► Ehe die gestandenen Beacher den Hafenplatz einnehmen, gehören die drei Felder dem Nachwuchs und den Hobbyspielern (siehe Zeitplan). Am Wochenende ist dann auch für reichlich Rahmenprogramm gesorgt – und für Abkühlung, wenn kaltes Wasser auf die Tribünen gespritzt wird.