Und dann hat sie das Glück verlassen. Die hoch gehandelten Basketballer der Uni Münster mussten sich bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Göttingen nach der Gala am Samstag im Finale knapp geschlagen geben. 55:63 (26:25) gegen Karlsruhe – eine der erfolgreichsten Mannschaften der vergangenen Jahre hatte es denn doch erwischt. Besonders bitter, weil die Jungs in dieser Konstellation nach vielen Jahren nicht mehr zusammenkommen. Auch Trainer Christoph Schneider sagt Adieu. „Das wäre der krönende Abschluss gewesen“, sagte ein doch emotional angefasster Coach.

In den Gruppenspielen gegen den späteren Finalgegner aus Karlsruhe (50:46) und Berlin (67:48) machten die Gäste kurzen Prozess. Selbst im Halbfinale gegen die Auswahl Heidelbergs ließen die Jungs der WWU nichts anbrennen, siegten mit 55:45. Alles im Lot.

Bis Sonntag, beim finalen Akt. Mit 12:0 führte Münster nach vier Minuten. Ein Sahnestart, auch dank zwei Dreiern von Jan König. Mit 22:9 ging es ins zweite Viertel, in dem Münsters Motor dann mächtig stotterte. Nach dem 2:16-Lauf lagen die Westfalen zurück (17.), bis fünf Minuten vor Schluss stand die Partie auf der Kippe (48:48). Dann setzte sich Karlsruhe ab – und damit die DHM-Krone auf. – Punkte im Finale: J. König (23), Husmann (9), Kunel (6), Göknil, A. König (je 5), Wess (4), Tota (2), Blömer (1)