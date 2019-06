Wer den besten Spielzug der Münster Blackhawks sehen wollte, musste am Sonntagnachmittag pünktlich auf der Sentruper Höhe gewesen sein. Mit dem ersten Angriff punktete der Oberligist gegen die Düsseldorf Bulldozer und ging direkt einmal mit 6:0 in Führung. Doch dann war es vorbei mit der Herrlichkeit der heimischen Footballer, die sich fortan im Sturzflug befanden. 6:17 (6:7) lautete das ernüchternde Endergebnis, mit dem die Mannschaft von Chefcoach Bilal Khalil nun nach vier Spielen eine ausgeglichene Bilanz aufweist.

„Wir können es besser“, sagte Teamsprecher Alexander Naretz und meinte damit ganz besonders die Offensive um Quarterback Philip Matis. Zwar glückte der Einstieg in die Partie mit einem Laufspielzug – dieses Element stand bei den Blackhawks unter der Woche vermehrt auf dem Trainingszettel – und Münsters ersten und einzigen Punkten des stark aufspielenden Yan Ulrich Guetang. In der Folge aber blieb im Angriff der Münsteraner vieles Stückwerk. Eine passende Antwort auf die sieben Düsseldorfer Zähler, die sich die Rheinländer im direkten Gegenzug erspielt hatten, fand der Gastgeber in Halbzeit eins nicht mehr.

Und auch nach dem Wechsel blieben die offensiven Waffen der Blackhawks stumpf. „Düsseldorf ist aus der Pause deutlich frischer herausgekommen. Wir dagegen haben unsere eigentliche Stärke, die schnellen Spielzüge, nicht anbringen können und hatten zu viele Abstimmungsprobleme“, meinte Naretz, der im dritten Viertel einen Touchdown der Bulldozer miterleben musste. Es war eine kleine Vorentscheidung, Düsseldorf nahm nun geschickt die Zeit von der Uhr und war in der Hitzeschlacht weiter Herr des Geschehens. Münster dagegen erhöhte das Risiko – und begann einen weiteren Fehler in seinen Offensivbemühungen. Aus dem einer Interception folgenden Angriff resultierte kurz vor dem Ende ein erfolgreicher Fieldgoal-Versuch des Gastes. Der Drops war gelutscht, Münsters Niederlage war besiegelt – und das verdient. „Wir haben nicht abgerufen, was wir können. Uns fehlt einfach noch die Konstanz, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der fehlenden Erfahrung“, sagte Naretz.

Am Sonntag steht nun das Derby gegen die Mammuts, die mit vier Siegen und ungeschlagen Spitzenreiter sind, auf dem Programm. Bis dahin hat das Trainerteam eine Menge Arbeit zu erledigen, um die Offense gegen den defensivstarken Nachbarn wieder in die Spur zu bringen.