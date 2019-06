Nach dem erfolgreichen Wochenende in Eutin ging es für die Athleten der zweiten Mannschaft von Weicon Tri Finish Münster zum vierten und vorletzten Rennen der zweiten Triathlon-Bundesliga nach Grimma. Mit Blick auf das Thermometer war klar, dass nicht nur die knappen Duelle in der Liga für ein „heißes“ Rennen sorgen würden.

Personell geschwächt reichte es diesmal „nur“ zu Rang 14. Bester heimischer Dreikämpfer über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) war der Däne Mads Mortensen auf Platz 32 (57:05:07 Minuten). Sebastian Czerny wurde 49. (58:50:16), Sascha Schücker 53. (59:12:58), Jan Neuhaus 57. (59:38:15). Die Streichwertung lieferte Jonas Küpper als 72. (1:03:21 Stunden).

Speziell beim abschließenden Laufen merkte man allen Athleten die enorme Hitzebelastung an. Trotzdem machte Münster noch einige Positionen gut. Damit ist vor dem letzten Rennen in Verl eine – mit Blick auf den Abstiegskampf – komfortable Ausgangsposition geschaffen. „Wir können zufrieden sein. Ich denke, mehr war nicht drin“, so der Sportliche Leiter Martin Epkenhans.