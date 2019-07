Weil an den eigenen Bootshäusern derzeit der Eichenprozessionsspinner sein Unwesen treibt, gehen die Aktiven des ARC Münster in fremden Gewässern auf Medaillenjagd – mit Erfolg. In Hamburg fanden am Wochenende zeitgleich die Deutschen Hochschulmeisterschaften und die ­nationalen Titelkämpfe der Masters statt. Die ARC-Ruderer sicherten sich dabei einen kompletten Medaillensatz: Masters-Ruderer Stephan Klaus holte in einem Vierer (MDA 50) mit Mitstreitern aus Berlin und Hamburg den Titel, Silber ging an Heinz-Jürgen Stehr, der mit Hans-Günther Tiemann aus Osnabrück Platz zwei im Doppelzweier (MDA 55) belegte.

Bronze schließlich gewannen die vier ARC-Studentinnen Maike Eckert, Freya Zündorf, Antonia Elke und Katharina Börms im Frauen-Vierer bei den Hochschul- Titelkämpfen.