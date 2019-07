Ergebnisflaute am Samstag und ein Finale furioso am Sonntag: Nach Abschluss der 15. Wettfahrt am Nachmittag hatten Romy Mackenbrock vom SC Hiltrup und der Hamburger Silas Mühle bei der U-19-Europameisterschaft im südnorwegischen Risör noch einen verbindlichen Folge-Termin: Das deutsche Duo war als Bronzegewinner unverzichtbarer Teil der abschließenden Medaillenzeremonie.

Nach den starken Auftritten am Freitag mit den Rängen eins, zwei und drei folgte am Samstag das jähe Ende der Aufholjagd. Ein vierter und zwei sechste Plätze brachten stattdessen die Verfolger aus den Niederlanden wieder ins Kielwasser des deutschen Nacra-17-Duos, während das Spitzenduett aus Dänemark und Italien einem einsamen Zweikampf um Gold entgegensegelte.

Doch zum Finale ließen Steuermann Mühle und seine Vorschoterin aus Münster noch mal ihr ganzes Können aufblitzen: Rang zwei zum Start der Finalserie folgte zwar noch ein fünfter Rang, dann aber zum krönenden Abschluss ein weiterer Sieg – der insgesamt dritte bei den 15 gewerteten Wettfahrten.

Zwei Disqualifikationen hatten zuvor für das Streichergebnis und eine hohe Hypothek in der Punktesammlung gesorgt. Dennoch zeigte dieser erste Wettkampf-Auftritt nach der Abiturpause von Mackenbrock und in der neuen Bootsklasse, dass auch in den kommenden Jahren erneut mit dem optimal eingespielten Duo aus Hamburg und Münster zu rechnen ist.