Preußen-Reserve startet in Hamm, Hiltrup in Vreden und Gievenbeck in Nottuln

Der allererste Oberliga-Auftritt der Geschichte führt die zweite Mannschaft von Preußen Münster zur Hammer SpVg. Eine weite Fahrt bleibt dem Westfalenliga-Meister also erspart. Am 11. August bereits fällt wie in allen anderen überkreislichen Herren-Staffeln der Startschuss. Eine Woche später hat die U 23 ihr erstes Heimspiel gegen die SF Siegen. Letzter Gegner jeder Halbserie ist mit RW Ahlen ein weiterer Nachbar, zunächst am 8. Dezember zu Hause. Das Rückspiel gegen Hamm findet ebenfalls noch in diesem Jahr statt. Wiederbeginn der Meisterschaft ist schon am 9. Februar in Siegen. In der 18 Mannschaften starken Gruppe wird auch am Gründonnerstag und Ostermontag (9. und 13. April) regulär gespielt.

Gleich drei Mannschaften weniger umfasst die Westfalenliga 1. Hier starten der 1. FC Gievenbeck (bei GW Nottuln) und der TuS Hiltrup (bei der SpVgg Vreden) auswärts. Es folgen Heimspiele gegen den VfB Fichte Bielefeld (TuS) und den Delbrücker SC (FCG). Das Derby, das zunächst im Sportpark stattfindet, ist für den 29. September angesetzt. Je zwei Partien der Rückserie sind noch vor Weihnachten vorgesehen. Weiter geht es am 16. Februar. Die Hiltruper, die schon am vierten Spieltag frei haben, finden danach eine ärgerliche Situation vor. Denn nach ihrem ersten Punktspiel 2020 (gegen Victoria Clarholz) haben sie drei Wochen Pause bis zum 8. März.

In der Landesliga dürfen sowohl der BSV Roxel (gegen Westfalia Gemen) als auch Westfalia Kinderhaus (gegen den SV Mesum) zu Hause beginnen. Die Staffel 4 besteht nach dem Rückzug des SC Münster 08 auch nur aus 15 Mannschaften. Die Kleeblätter haben daher am 22. September spielfrei, die Kinderhauser am 3. November. Auch hier werden zwei Begegnungen der Rückrunde noch vor dem Jahreswechsel ausgetragen, ehe es am 16. Februar weitergeht. Das Derby findet am 6. Oktober in Roxel statt.

In allen überkreislichen Ligen ist der 24. Mai der letzte Spieltag. Mit den Terminen der Bezirksliga 12 ist im Laufe der Woche zu rechnen.