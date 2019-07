Mit der U 15 des SC Preußen war Tobias Harink in der Regionalliga sehr erfolgreich, nun übernimmt er die U 17 in der Bundesliga. „Der Umfang hat sich verdoppelt, gerade was die Vor- und Nachbereitung betrifft“, sagt er. „Die Aufgabe ist noch reizvoller und fordernder.“ Mit seinen Assistenten Marcel Lopez Wismer und seit kurzem auch Ansgar von Delft hat er das fast zu 100 Prozent umgekrempelte Team schon vor drei Wochen zum Vorbereitungsstart gebeten. Mit Beginn der Sommerferien gibt es noch mal zehn Tage Pause, ehe es in die Vollen geht.

„Ich glaube, dass die Liga noch stärker ist. Gerade Amateurvereine wie der FC Hennef werden immer ambitionierter“, sagt Harink. Natürlich geht es einmal mehr vornehmlich um den Klassenerhalt. „Ich glaube aber, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft haben“, so der A-Lizenz-Inhaber. Die ersten Tests brachten ein 3:2 gegen Landesligist 1. FC Gievenbeck und ein 7:4 gegen Westfalenligist Hombrucher SV (Harink: „Das war ein bisschen wild“).

Vereinen muss der 28-Jährige jetzt 23 Spieler, von denen stolze 16 aus der U 16 aufrücken, in der zudem Deniz Bindemann und Noah Kloth als vielleicht erfahrenste Spieler in der Vorsaison teils am Ball waren.