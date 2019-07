Telgte -

Langsam wird es ernst für den SC Preußen Münster. Vor dem Drittliga-Auftakt am 19. Juli bei 1860 München testet das Team von Trainer Sven Hübscher am Mittwochabend in Telgte gegen Regionalligist Fortuna Köln. Wir halten Sie über alles Wissenswerte zum Spiel auf dem Laufenden.