Rund 45 Basketball-Mannschaften, die auf Kreisebene in vier Junioren- und einer Senioren-Liga aktiv sind, könnten in der neuen Saison in die Röhre schauen. Denn dem Kreis Münster droht ganz konkret die Auflösung. Dahinter steckt nicht nur ein „Worst-Case-Szenario“, ein Termin für die Zerschlagung ist bereits gefunden.