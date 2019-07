Den unschätzbaren Vorteil, dass er selbst und die halbe Mannschaft neu sind, möchte Sven Hübscher partout nicht unnötig herschenken. Also verteilt der Preußen-Trainer öffentlich keine Wildcards und hält sich mit Aussagen über Personal und System vornehm zurück. Dennoch zeichnen sich Tendenzen ab. Unabhängig davon, dass vorne noch niemand Bäume ausriss und hinten immer mal Fehler passierten. Am Freitag (19 Uhr) beim TSV München 1860 wird’s ernst. Man könnte fast drauf wetten, dass der Coach bei allen Wahrscheinlichkeiten noch die eine oder andere Überraschung aus dem Hut zaubert.► Tor: Max Schulze Niehues ist wie erwartet die klare Nummer eins. Ob Oliver Schnitzler oder Youngster Marian Prinz auf der Bank sitzen, hängt wohl auch von der U-23-Besetzung ab.► Abwehr: Zunächst mal spricht alles für eine Viererkette, in der von rechts nach links der frisch bestimmte Kapitän Julian Schauerte, Chef Ole Kittner, Simon Scherder und Niklas Heidemann die Nase vorn haben. Gedulden muss sich wie im Vorjahr Rechtsverteidiger Ugur Tezel, der notfalls auch eine Position nach vorne rutschen könnte. Im Zentrum gilt das für Okan Erdogan und Jannik Borgmann, der links bei Bedarf ein Heidemann-Vertreter wäre, da Loris Deiters aus der Reserve sich jüngst verletzte. Er könnte auch im Fall der Fälle eine Dreierkette ergänzen.► Mittelfeld: Im zumeist praktizierten 4-2-3-1 (wahlweise auch 4-4-2) dürften der sehr überzeugende Fridolin Wagner und Kevin Rodrigues Pires spielen, da Nico Brandenburger nach seiner Zerrung im ersten Training erst wieder Fahrt aufnehmen muss. Ist er fit, müsste der 24-Jährige aber im Team sein. Naod Mekonnen hat viel Potenzial, bleibt aber Herausforderer. Gegebenenfalls eine Stelle mehr zu vergeben ist in einem 4-3-3 oder 4-1-4-1, wenn Rodrigues Pires oder Maurice Litka in einer offensiveren Achter- oder Zehnerrolle (allein oder gemeinsam) zum Zuge kommen können. Marcel Hoffmeier und Dominik Klann sind zunächst Lehrlinge.► Sturm: In den letzten beiden Tests ließ Hübscher zweimal dieselbe Formation anfangen. Rechts hat Luca Schnellbacher, ab und an mit guten Ansätzen, einen Vorsprung vor Philipp Hoffmann. Links liefern sich Seref Özcan, der zuletzt einen kleinen Vorteil hatte, und Lucas Cueto ein enges Rennen zweier quirliger Spielertypen. Als einziger reiner Mittelstürmer (nach dem Ausfall von Joel Grodowski) darf Rufat Dadashov auf den Zuschlag in der Spitze hoffen. Dahinter (oder daneben im 4-4-2) begann jeweils Heinz Mörschel, der beizeiten auch mal ganz vorn statt Dadashov agieren kann. Als Zehner kann an seiner Stelle aber auch Mannschaftsratsmitglied Litka einspringen. Schnellbacher ist auf allen Positionen in der Offensive einsetzbar. Aber variabel müssen auch seine Kollegen sein. In der Angriffsreihe sind ohnehin regelmäßige Umstellungen zu erwarten.