Völlig überraschend war es nicht mehr, dass Julian Schauerte zum neuen Preußen-Kapitän bestimmt wurde. Trotzdem ist es ungewöhnlich, dass ein Neuling gleich die Binde erhält. Der 31-Jährige spricht im Interview über seine neue Aufgabe, wagt aber auch einen Blick auf die beginnende Saison und ins Innere der Mannschaft.

Wie haben Sie den neuen Auftrag aufgenommen?

Schauerte: Es ist eine große Wertschätzung und eine Ehre. Verantwortung wollte ich ja ohnehin tragen. Aber es gibt noch einige Mitspieler mit einem großen Erfahrungsschatz.

Haben Sie denn mit der Binde gerechnet?

Schauerte: Konkret angedeutet hat es sich nicht, aber ich gehörte schon zu denjenigen, die in den Testspielen mal Kapitän waren.

Als 2016 Trainer Horst Steffen Neuzugang Michele Rizzi für diesen Job Amaury Bischoff vorzog, war der Vorgänger sehr enttäuscht. Bei Simon Scherder besteht diese Gefahr nicht ...

Schauerte: Nein, er ist ein entspannter Typ, da kommt nichts hoch. Wir sind ja auch gemeinsam im Mannschaftsrat, tauschen uns da aus. Es war bisher kein großes Thema.

Wie bewerten Sie die Resultate der Testpartien?

Schauerte: Ach, ich habe auch schon mal in der Vorbereitung alles gewonnen und bin schlecht gestartet oder umgekehrt. Gewinnen wir am Freitag in München, ist alles, was war, egal. Wir hatten vereinzelt sehr ordentliche Phasen. Was nicht ideal lief, wurde uns in der Videoanalyse dezidiert gezeigt, zum Beispiel, wie wir Räume besetzen müssen. Da gibt es natürlich Verbesserungsbedarf.

Was verlangt Ihr Trainer Sven Hübscher?

Schauerte: Wir sollen viel fußballerisch lösen, im Spiel aber auch mal switchen. Dann erwartet er auch mal den langen Ball.

Intern loben alle den Teamgeist. Wie haben Sie den hinbekommen?

Schauerte: Die Jungs, die schon hier waren, haben es uns Neuen leicht gemacht. Und wir haben uns anfangs ja auch alle im Hotel zusammengefunden. Geholfen haben zudem das Trainingslager und die ohnehin lange Vorbereitung.

Die letzten Drittliga-Jahre klangen für Münster immer irgendwo im Mittelfeld langsam aus. Was ist größer: die Chance oben anzuklopfen oder die Gefahr unten dabei zu sein?

Schauerte: Das lässt sich schwer beantworten, aber es gibt elf, zwölf Mannschaften, die oben gerne mitspielen wollen.

Wie genau kennen Sie selbst die 3. Liga?

Schauerte: Schon ganz gut. Ich habe als Zweitliga-Spieler oder zuletzt aus Belgien immer hingeschaut.