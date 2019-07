Dank einer starken zweiten Halbzeit haben die Futsal-Studentinnen der Uni Münster bei den Eusa-Games in Braga ihre Chance auf das Viertelfinale gewahrt. Nach dem 2:3 gegen die Uni Kiew gewann das Team von Trainer Eike Wessels gegen die Uni Murcia mit 3:1 (0:1). Den Rückstand (2.) drehten nach der Pause Joana Beckers (24.), Wencke Grütters (35.) und Sandra Blanke (40.). Durch den Erfolg ist Münster in der Gruppe C nun mit drei Punkten Gruppenzweiter hinter Kiew, das auch gegen Porto mit 3:2 die Oberhand behielt. Mit einem Sieg gegen Porto ziehen die Münsteranerinnen sicher in die Runde der letzten acht ein.

Dagegen kassierte Münsters Studenten-Auswahl, die sich wie das weibliche Team aus dem UFC Münster bildet, die zweite Niederlage. Gegen die Uni Jaén gab es ein 1:5 (1:2), die Westfalen nehmen damit in der Dreiergruppe den letzten Platz ein. Ein Eigentor der Spanier ließ Münster kurz hoffen (19.), das 1:3 acht Sekunden nach der Pause war der entscheidende Rückschlag für die Mannschaft von Spieler­trainer Simon Holling.

Am Sonntag geht es in der Platzierungsrunde um die Ränge zwölf bis 14, erster Gegner ist dann die Uni Reims. Am Montag enden die Eusa-Games für Münster mit der Partie gegen Auswahl Bergens (Norwegen).