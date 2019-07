Ein Punkt zum Auftakt im Hexenkessel an der Grünwalder Straße – damit kann Preußen Münster grundsätzlich leben. Das 1:1 (1:0) beim TSV 1860 München entsprang einer überzeugenden ersten Hälfte, aber auch einem deutlichen Leistungsabfall nach der Pause. Vor allem die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive bereitet nach der Saison-Premiere noch Sorgen. Immerhin überstanden die Adler das zumindest phasenweise praktizierte Powerplay der Löwen im zweiten Abschnitt. Ein bisschen Glück war schon dabei.

Nicht ganz pünktlich um 19 Uhr (oder wie die Einheimischen sagten: um 18.60 Uhr) begann die zwölfte Saison der 3. Liga. Eine kleine Eröffnungszeremonie gab’s, aber keine Verzögerung dadurch. Die mit sechs Neuzugängen (Julian Schauerte, Nico Brandenburger, Fridolin Wagner, Seref Özcan, Maurice Litka, Heinz Mörschel) angetretenen Gäste waren sofort hellwach, holten Standards heraus, machten das Spiel nach Ballgewinnen schnell, ohne sich weit zurückzuziehen.

Die rechte Seite mit Özcan und Schauerte sorgte für ordentlich Betrieb, Litka ließ technische Klasse erkennen – viel wichtiger aber: Hinten brannte so gar nichts an. Darauf lag in den vergangenen Wochen ja das Hauptaugenmerk, und da klinkte sich auch keiner in der Rückwärtsbewegung aus. Wie so oft in solchen Partien, ließen die Torszenen auf beiden Seiten auf sich warten. Bis der Kapitän die Dinge einfach mal in die Hand nahm. Rechts narrte Schauerte zwei, drei Löwen-Verteidiger, drang in den Strafraum ein, Mörschel ließ ihm elegant den Vortritt, und so senkte sich der Schlenzer mit dem linken Fuß ins lange Eck (33.). Zur Wahrheit gehört, dass der Ball wohl nicht hinter Hendrik Bonmann eingeschlagen wäre, wenn Dennis Erdmann ihn nicht noch abgefälscht hätte. Aber sei’s drum. Das erste Drittliga-Tor 2019/20 gehörte den Preußen. Ein schönes Novum. Verdient war’s auch.

Die Hausherren antworteten mit ihrer ersten Chance. Nach einer Ecke verfehlte Herbert Paul den Kasten knapp (37.). Doch das war eher ein kurzes Aufflackern.

Münster hatte alles im Griff, doch der zweite Durchgang startete denkbar ungünstig. Brandenburger lief Benjamin Kindsvater völlig unnötig im Strafraum in die Hacken. Referee Harm Osmers blieb nur der Pfiff – Elfmeter. Max Schulze Niehues ahnte die Ecke, doch der Schuss von Philipp Steinhart war zu platziert (51.). Direkt danach kamen Sascha Mölders (52.) und Dennis Dressel (54.) zu Abschlüssen – plötzlich hatte Sechzig Oberwasser. Ole Kittner musste in höchster Not vor Dressel klären (62.), die Preußen hatten den Überblick verloren.

Der Drang der Löwen flaute nach einer Weile zwar wieder ab, doch die SCP-Offensive machte keinen Stich mehr, wie in einigen Tests bereits. Vor allem den beiden Schlachtrossen im Abwehrzentrum, Kittner und Simon Scherder, war es zu verdanken, dass die klaren Möglichkeiten auch für die Münchener ausblieben, dazu rettete Wagner fast heldenhaft gegen den gerade eingewechselten 1860-Publikumliebling Timo Gebhart (81.), der in dieser Woche erst zurückgekehrt war. Fast wäre der eine Zähler doch noch futsch gewesen, doch Mölders knallte die Kugel in der Nachspielzeit aus sechs Metern über den Kasten. Einmal tief durchatmen.