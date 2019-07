Finale, oho! Die Futsal-Studentinnen der Uni Münster spielen bei den Eusa-Games um den Titel. Im Halbfinale ließ sich das Team des Trainerduos Eike Wessels/Fabian Nehm einmal mehr nicht von einem Rückstand beeindrucken und gewann 6:2 (0:1) gegen die Uni Zagreb. Das 0:1 aus Minute 15 drehten Isabell Reimann (2), Lea Kohlmann, Katharina Rozmiarek und Maren Schulte, dazu kam ein Eigentor zum 6:1. Im Finale geht es gegen die Uni Murcia – und die besiegte Münster in der Gruppenphase schon mit 3:1.

Gegen Zagreb war es ein wenig wie im Viertelfinale gegen die Uni Trondheim: Defensiv stand Münster gut, agierte aber bei eigenem Ballbesitz zu nervös und fahrig. So war es erneut der Gegner, der als Erster jubeln durfte – durch Petra Bracevic (15.). Doch wieder zeigte sich Münster wenig beeindruckt und blieb von seiner Qualität und Stärke völlig überzeugt. „Wir sind nach der Pause direkt drin gewesen“, sagte Wessels, der den Ausgleich der erst 19 Jahre alten Riemann (25.) und nur 126 Sekunden später die Führung von Kohlmann sah. Nun lief es auch offensiv, wie Riemann mit ihrem zweiten Sahnetor in den Winkel unterstrich (32.). Da störte auch der Anschluss durch Gabrijela Gaiser (33.) nicht, denn Münster ließ postwenden den vierten Treffer folgen – durch Rozmiarek (36.). Die Torhüterin, die nach der Verletzung von Kathrin Klimas (Armbruch) im Viertelfinale allein die Verantwortung zwischen den Pfosten trägt, schoss den Ball ins verwaiste Zagreber Tor. Es war die Vorentscheidung, die Kroatinnen liefen verzweifelt an, Münster dagegen blieb cool. Rieping zum 5:2 (39.) und Sandra Trstenjak 63 Sekunden vor dem Ende mit einem Eigentor sorgten auch ergebnistechnisch für klare Verhältnisse. Ein verdienter Sieg für die Münsteranerinnen, die sich nun am Dienstag (17.30 Uhr) den Titel sichern wollen.

Schon am Montagmorgen hatten die Eusa-Games für Münsters Männer geendet. Im letzten Spiel der Platzierungsrunde gewannen sie gegen die Uni Bergen mit 6:1 (1:0) und belegten Rang 13. Simon Holling, Eike Thiemann (je 2), Till Remke und Nicolas Ferber trafen.