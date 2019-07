Preußen Münster empfängt deutschen Vizemeister Borussia Dortmund

Am 10. August haben die Preußen prominente Gäste. Borussia Dortmund tritt dann zu einem Testspiel beim westfälischen Nachbarn an. Anstoß an diesem Samstag ist um 15 Uhr. Während die Adler dienstags zuvor ihr Westfalenpokal-Erstrundenmatch beim Bezirksligisten SC Reken bestreiten, ist der BVB sogar noch am Freitag (20.45 Uhr) – also 18 Stunden vorher – beim SCP-Drittligarivalen KFC Uerdingen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gefordert.

Es ist davon auszugehen, dass auf beiden Seiten eher die Akteure zum Zuge kommen, die zuvor in den Pflichtspielen nicht am Ball waren. Für Dortmund ist es der letzte Probelauf vor dem Bundesliga-Start.