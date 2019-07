Münster -

Von André Fischer

Der ehemalige Nationalspieler Christoph Metzelder strebt eine Rückkehr in den Profifußball an. Als Trainer. Aktuell absolviert der 38-Jährige seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer. In diesem Rahmen hospitiert er beim Drittligisten Preußen Münster. Eine Rückkehr zu den Wurzeln.