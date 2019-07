Jens Truckenbrod von Concordia Albachten: „Die Identität wahren“

Es hat schon deutliche bessere Testspiele des Aufsteigers Concordia Albachten gegeben, der sich beim Fußball-Wettbewerb namens Libapokal in Gievenbeck als Bezirksligist dem Landesligisten aus Roxel mit 1:7 geschlagen geben musste. Dem erfahrenen Coach passte das gar nicht, aber Jens Truckenbrod weiß solche Ausreißer einzuordnen.

„Ich bin halt so gepolt, dass ich immer eine gewisse Präsenz erleben will. Das ist für mich normal“, sagte der 17 Serien lang als Profi geforderte 39-Jährige, der vor vier Jahren seine Karriere beim SC Preußen Münster als Kapitän beendete. Er war mit 233 Einsätzen lange der Rekordspieler der 3. Liga – und er ist und bleibt seiner Maxime treu. Albachtens Kader, der unter „Trucki“ erstmals den Sprung in die Bezirksliga packte, kommt damit zurecht. Aber eine Etage höher warten neue Herausforderungen.

Starker Auftritt des BSV Roxel Der BSV Roxel ist nahezu perfekt in den Libapokal gestartet. Der Landesligist bezwang zum Auftakt Bezirksliga-Aufsteiger Concordia Albachten mit 7:1 (4:0). In Sachen Tempo und Umschalten war das Team von Co-Trainer Simon Timmer, der Sebastian Hänsel (Urlaub) vertrat, klar überlegen. Thomas Kroker eröffnete bereits nach sieben Minuten das muntere Toreschießen. Steffen Hunnewinkel (22.) legte nach. Bis zur Pause stellten Lasse Saerbeck (33.) und erneut Kroker (40.) auf 4:0. Nach dem Gang in die Kabine hatte die Concordia die beste Phase, kam durch Torjäger Lars Zymner zum 1:4 (50.). Mit dem 5:1 durch Roxels Neuzugang Daniel Seidel (65.) war der Drops gelutscht. Schahab Hajizadah (67.) und Tim Niesing (86.) machten alles klar. Im zweiten Spiel besiegte RW Ahlen den FCE Rheine 3:1. ...

„Heute war es phasenweise ziemlich desolat“, sagte Truckenbrod und ahnt doch, „dass ich so eine Vorstellung auch abhaken kann. Die Jungs wissen, dass ich vor allem eine andere Einstellung erwarte.“ Mit einem 3-5-2-System ging Concordia den Test an und wurde von Roxels Tempo wiederholt auf dem falschen Bein erwischt. „Auch wenn es den Klassenunterschied gibt – das geht nicht, wie wir uns präsentiert haben.“ Format strahlte Darwin Ribeiro aus, der sich als Aufbauspieler mit dem guten Blick hervor tat.

Deutlich weniger Personal als der BSV bot Truckenbrod auf, der einen 26er Kader beisammen haben wird, wenn auch die letzten Neuzugänge veröffentlicht werden dürfen. Jetzt spielte aus dem bekannten Zugangspaket Jan Heimsath, Benjamin Fahrig (zwei Albachtener), Yanik Leinkenjost (SG Telgte) und Admir Krasniqi (VfL Sassenberg) nur Letztgenannter auf der rechten Seite. Im 4-4-2-Format nach dem Wechsel und Lars Zymners Anschlusstreffer zum 1:4 lief es minutenlang besser. Aber viel länger auch nicht. Sechs potenzielle Stammspieler fehlten dem Turnierkader.

Der 2011 mit seiner Familie nach Albachten gezogene Truckenbrod weiß, worauf er im Stadtteil achten muss. „Ganz wichtig ist, dass wir mit der Ersten die Identität wahren“, beschreibt er aus Erfahrung. „Wir müssen uns immer fragen, woher wir kommen und was für den Verein möglich ist.“

Gerne integriert er „junge Spieler aus Albachten oder der Umgebung“, mit denen die Alt-Eingessenen etwas anfangen können. „Ich möchte, dass wir mutig bleiben auf dem Platz. Mir steht nicht der Sinn danach, Beton anzurühren.“ Hegt er Zuversicht für die Meisterschaft? „Ganz ehrlich: Dafür kenne ich die neue Liga nicht gut genug!“ Auch unter anderen Maßstäben aber soll sich der souveräne A2-Meister an seine Tugenden erinnern, die aus dem Zusammenhalt geboren wurden.