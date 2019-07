Ganz Deutschland stöhnt und schnauft. Wenn schon der Fußweg zum Bäcker, ein paar Minuten Gartenarbeit oder das aufgeheizte Schlafzimmer bei den aktuellen Temperaturen zu Schweißausbrüchen führen, dann kann sich jeder in etwa ausmalen, was 90 Minuten Fußball in der prallen Sonne bedeuten. Dass es nicht mehr 40, sondern eher 33 oder 34 Grad sein werden, wenn Preußen Münster am Samstag (14 Uhr) zum ersten Heimspiel der Drittliga-Saison gegen Carl Zeiss Jena bittet, ist keine nennenswerte Erleichterung für die Kicker – und die Fans auf den schattenlosen Stehrängen.

Die Anhänger werden mit zusätzlicher Abkühlung versorgt, und auch für die Spieler gibt es Trinkpausen. „Es ist ein Drahtseilakt“, sagt Coach Sven Hübscher, der am Donnerstag schon um 9 Uhr und am Freitag „kurz und knapp“ zur Anstoßzeit trainieren ließ. „Wir müssen ja auf die Wärme vorbereitet sein. Die Regeneration ist aber auch wichtig, genau wie die Ernährung. Keiner sollte nachmittags sechs Stunden im Freibad liegen. Macht aber auch niemand.“

Anders als die Thüringer, die noch am Montag spielten, hatte der SCP sieben freie Tage nach dem 1:1 zum Auftakt in München. „Das war gut, wir konnten thematisch arbeiten, das war in den zwei Wochen davor nicht möglich“, so Hübscher. Auf dem Plan standen das Spiel mit Ball, das Vorgehen im letzten Drittel, die Präsenz im Strafraum, der Pass zwischen die Linien, die Bewegung dahin. Alles Themen, die davor „etwas kurz kamen“, sagt der Trainer. „Wir dürfen auch mal flanken, wenn wir einen freien Fuß haben. Aber dann müssen wir auch vorne da sein, es geht um Aufmerksamkeit füreinander.“

Noch kein Kandidat ist Philipp Hoffmann (Knieprobleme), der Rest ist fit. Auf Spekulationen zur Aufstellung lässt sich Hübscher nie ein. Kevin Rodrigues Pires („Wir haben im Mittelfeldzentrum drei ganz unterschiedliche Typen“) oder Luca Schnellbacher („ein zentralerer Stürmer, er ist gut mit seiner Rolle umgegangen“) dürfen sich Hoffnungen machen. Insgesamt sah der 40-Jährige in dieser Woche die erhoffte „Stimmung“ im Training. „Vor dem 60-Spiel war mir das zu wenig, zu ruhig, sehr lieb und kollegial. Auf dem Platz hat mich das Team dann aber doch überrascht und sich gewehrt und gezeigt.“ Kuscheln, so seine Botschaft, darf die offenbar sehr intakte Truppe, in der Kabine. Auf dem Rasen erwartet er Feuer. „Die Jungs sollen offen den Konkurrenzkampf führen, das haben sie jetzt angenommen. Es ist endgültig angekommen, dass es über Trainingsleistungen geht.“

Jena erwartet Hübscher „bemüht um spielerische Lösungen“. Was ungewöhnlich für einen Drittligisten mit bescheidenen Mitteln ist. „Ich find’s gut“, sagt er. Und fordert von seiner Elf ein etwas aggressiveres und forscheres Auftreten als bei den Löwen. SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Kittner, Scherder, Heidemann – Wagner, Rodrigues Pires – Schnellbacher, Litka, Özcan – Mörschel