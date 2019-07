Auffällig auf die angenehmste Art agierte der BSV Roxel beim Fußballwettbewerb Libapokal in Gievenbeck. In dem mit zehn Neuen groß verstärkten Landesliga-Kader steckt jede Menge Potenzial, das von einem deutlich verschärften Konkurrenzkampf angefeuert wird. Trainer Sebastian Hänsel dürfte mit großer Neugier und Vorfreude ins dritte Jahr der Verantwortung gehen.

Am Freitag kam er, geradewegs aus dem Urlaub, nur als Zuseher zum Platz. Er wusste den BSV bei Co-Trainer Simon Timmer und dem neuen zweiten Assistenten Ahmed Ali in besten Händen. Das ganz unterschiedlich auftretende Duo – Timmer ist der seelenruhige Taktiker, Ali der emotionale Anschieber – teilte sich den Job zweckmäßig.

Oberligist RW Ahlen siegte knapp und mit Mühe 1:0. Der rot-weiße Sportchef Joachim Krug lobte die Münsteraner als „bemerkenswert gute Truppe. Das wird spannend zu beobachten sein, was die in der Liga bieten.“ Roxel agierte bissig, sattelfest, konsequent und mit dem richtigen Tempo zur richtigen Zeit. Und dabei spielte Tim Niesing vorne drin, weil am Abend eine Stürmernot herrschte.

Hänsel gibt unumwunden zu, dass die Transfers „auch mit Glück und dank vieler Beziehungen“ zustande kamen. Aljoscha Groß (30), seit Februar Sportlicher Leiter in dem Club, für den er lange verteidigte, hat die während seiner aktiven Zeit entstandenen guten Kontakte ausgiebig gepflegt. Ob nun Daniel Seidel (VfL Wolbeck), Max Mümken und Nawid Nesar (beide SuS Neuenkirchen), Rückkehrer Patrick Gockel (TuS Hiltrup), Aljoscha Kottenstede und Torhüter Christoph Hunnewinkel (beide Münster 08) sowie ein paar mehr – da wurde Qualität mit Erfahrung geholt. Und wohl alle werden den Anspruch haben, zu spielen.

„Die Konkurrenz ist da und sie tut uns gut“, sagt Timmer, der aus Werne kommt und nach seinem Masterabschluss in Erziehungswissenschaften auf Jobsuche geht. „Ich muss dann neu bewerten, ob ich das Pendeln nach Roxel durchziehen kann.“ Wegen des Fragezeichens kam Ahmed Ali vom SC Reckenfeld hinzu, ein Münsteraner, der in Osnabrück wohnt. Auch dem schwebt vor, „eine sehr variable Mannschaft“ in den Einsatz zu schicken. „Für den Gegner soll das alles nicht gleich transparent sein, was wir vorhaben.“

26 Spieler stehen im Aufgebot, darin die drei Keeper Hunnewinkel, der bisherige Platzhirsch Daniel Neuhaus und Thorben Hövelmann. Sie werden von Damian Hallas (VfL Wolbeck) trainiert, der das Trainerquartett komplettiert.

Hänsel pflegt den Austausch, auch wenn er am Ende die Entscheidung fällen wird. Wie immer die dann ausfällt – es gilt, sie zu akzeptieren. „Wir haben eine sehr, sehr feine Truppe beisammen, die einen bemerkenswerten Charakter prägt“, formuliert Hänsel jetzt schon ganz sicher im Ton.