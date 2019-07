Münster -

Von Jürgen Beckgerd

Thomas Kientopf weiß nur allzu gut um die Schubladen, in die sein Sport gepresst wird. „Nein, ich habe keine Tätowierungen“, sagt der 44-Jährige. „Und ich trinke auch kein Bier. Weder beim Training noch beim Spiel.“ Wer Darts spielt, zumal in den unteren Ligen, wie es die Arrows des SV Mauritz in der dritten Klasse von unten und vierten von oben (Bezirksliga) nach zweimaligem Abstieg (und einem Wiederaufstieg) aus der Regionalliga tun, muss sich auch mit Vorurteilen herumschlagen. Muss er wirklich? Der Kapitän der Arrows sagt, wie es ist: „Darts ist ein Kneipensport . . . auch wenn der Sport von diesem Image weg will.“