1. FC Gievenbeck startet wieder durch

Da macht sich der dem Juniorenalter entwachsene Paul Bergmann beim 1. FC Gievenbeck mit bemerkenswerten Partien als Innenverteidiger auf, um sich einen Saison-Startplatz zu erobern. Und dann trifft ihn ein Schlag im Gesicht. Nasenbeinbruch, Pause, neuer Anlauf.

„Auch das noch“, hatte Trainer Benjamin Heeke beim Liba-Pokal nach dem Spiel gegen RW Ahlen Mitleid mit dem aufstrebenden Youngster, der sich doch anschickte, die komplett neue Viererkette des Westfalenligisten sattelfester zu machen. Im Abwehrbereich nämlich zeigt sich die Notwendigkeit zum Handeln am deutlichsten nach dem einen Oberliga-Jahr. Unabhängig vom Abstieg sind hier die meisten Abgänger zu verzeichnen.

Rheine gewinnt Finale gegen Gievenbeck In den Halbfinals am Sonntag ging es erwartungsgemäß eng zur Sache – und nicht immer erwartungsgemäß zu Ende. So legte Oberligist RW Ahlen gegen Gastgeber Gievenbeck zwar souverän los und schoss bis zur Halbzeit ein 2:0 heraus, ließ sich aber vom FCG durch Tristan Niemann und Leon Lüntz dann doch noch ins Elfer-Schießen drängen, das mit 4:2 an Gievenbeck ging. Weniger Glück hatten die Preußen, die im zweiten Halbfinale das Shootout gegen Eintracht Rheine mit 1:4 verloren – nachdem Eduard Wegmann in der regulären Spielzeit die Rheinenser Führung durch Guglielmo Maddente ausgleichen konnte. Auch das Spiel um Platz drei zwischen Ahlen und dem SCP ging nach einem 1:1 (Sören Wald) ins Elfmeterschießen. Münster siegte mit 3:1. Im Finale unterlag der Ausrichter mit 1:3 gegen Rheine. Niemann traf für den FCG. ...

Das sportliche Los mag zwischendurch für Frust gesorgt haben und ließ Vorfreude womöglich nur schwer entstehen, „aber das hat sich nach der ersten Einheit doch alles bestens entwickelt. Auch ich hatte Befürchtungen, ganz klar“, sagte Heeke ehrlich, an dem die Vereins-Oberen so festhielten wie immer. „Selbstverständlich ist das nicht“, weiß Heeke, auch wenn er nach fünf Trainerjahren quasi zum internen Zirkel gehört, der im Sportpark bestimmt. „Ein Abstieg fühlt sich einfach miserabel an. Aber es war nie eine Option für mich, aufzuhören.“

Weiter geht’s also und Heeke geht die Hausaufgaben mit neuen Mitstreitern an. FCG-Insider Stefan Bischoff und FCG-Neuling Rahid Hassanzadeh-Ashrafi sowie Torwarttrainer Claus Puls (vom FC Eintracht Rheine) stehen parat, einmal pro Woche auch David Menberg fürs Athletiktraining. Der Rahmen stimmt also weiterhin, auch wenn sich das Miteinander einspielen muss. Abstriche mag Heeke nicht machen.

Der in 33 Oberligaspielen bereits als defensiver Außenspieler erprobte Johan Scherr soll in seinem zweiten Seniorenjahr den Chef in der Kette geben – beim Liba-Pokal für alle sichtbar, dass der erstaunlich abgeklärte, stellungssichere und durchgehend aufmerksame Ex-Preußen-Junior das kann. „Er macht den Eindruck, als würde er das schon seit Jahren machen“, lobte Heeke gerne.

Vor der Kette ist Yasin Altuns Fehlen aufzufangen. Daniel Geisler dürfte erster Kandidat sein. Die ungemein junge Mannschaft integriert auch Eigengewächs Moritz Leisgang aus der eigenen U 19 sowie die vormaligen Preußen-Junioren Alexander Stummer und Mathis Schrick. Von den drei Ex-Nullachtern Niklas Leser, Leon Lüntz und Keeper Lucas Exner kann Letztgenannter nicht den Herausforderer von Nico Eschhaus geben, weil er bald in die USA geht zwecks persönlicher Weiterbildung. Der noch weitgehend unbekannte Johannes Konert (Eintracht Braunschweig II) mischt bald mit.

In Trainerumfragen, das hat Heeke sehr wohl regis­triert, taucht der FCG nicht auf, wenn die Liga-Favoriten genannt werden. Das kann ihm und seinem Kader egal sein, wenn er denn schnell zu seinem spielerisch geprägten Stil finden kann. Heeke setzte in Testpartien auch mal auf ein 4-1-4-1-Format mit mehr Präsenz in der Breite, um „insgesamt weniger ausrechenbar“ zu sein für die Konkurrenz. Vorne sind und bleiben Tristan Niemann, der beim Liba-Pokal die bewährten Abschlussqualitäten zeigte, Christian Keil oder Fabian Gerick wie gehabt die Hoffnungsträger in Sachen Toreschießen. Das werden freilich auch die künftigen Gegner wissen.