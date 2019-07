Bis zum Finale am Sonntagabend hatte Fußball-Landesligist Westfalia Kinderhaus beim Fuchs-Cup in Herbern ein strammes Tempo vorgegeben, dem die Konkurrenz nicht folgen konnte. Der FC Nordkirchen verlor beim 1:4 früh den Anschluss und auch Gastgeber SV Herbern blieb der Westfalia am Freitagabend (1:2) nicht lange auf den Fersen. Auch im Münster-Finale legte die Truppe um Trainer Marcel Pielage ein forsches Tempo vor, ging durch Janik Bohnen mit 1:0 in Führung – und fand dann doch noch seinen Meister. Der TuS Hiltrup blieb nicht nur dran, sondern setzte auch noch zum finalen Überholvorgang an. Neuzugang Daniel Mladenovic stellte die Weichen mit dem Ausgleichstreffer (60.), Edgar Krieger legte dann mit dem Siegtor (80.) nach.

Zum Abschluss der einwöchigen Turnierwoche setzte sich der favorisierte Westfalenligist damit verdient durch, auch wenn die Westfalia vor allem im ersten Durchgang des Endspiels gleichwertig dagegenhielt.

Das Spiel um Platz drei hatte zuvor der SV Herbern mit 9:7 nach Elfmeterschießen gegen den VfL Senden für sich entschieden. Der VfL war kurzfristig für die SG Bockum-Hövel eingesprungen, die ihren Einsatzplan am Sonntag noch umdisponiert hatte – möglicherweise eine Spätfolge der saftigen 0:8-Schlappe vom Donnerstag gegen den TuS Hiltrup.

Der TuS blieb bis zum Ende ungeschlagen, verarztete locker auch Greven 09 (5:0) und gönnte sich einzig beim 2:2 gegen den VfL Senden eine kurze Auszeit. Dennoch war Trainer Christian Hebbeler mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden, die schon einmal die Siegprämie von 1500 Euro ins Sparschwein für die Abschlussfahrt in neun Monaten stecken konnten.