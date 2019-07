Erfahrungen, das war die Vorgabe, sollten Anna Löw und Fabian Pentrop bei ihrer Championatspremiere sammeln. Niemand erwartete von dem Voltigier-Duo des PSV Haus Getter in Amelsbüren eine Medaille, frei von jeglichem Druck konnte es bei der Junioren-WM in Ermelo (Niederlande) antreten. Doch Druck kam dann von ganz alleine auf, nach dem ersten von zwei Durchgängen lag das Team von Longenführerin Dina Menke auf dem dritten Platz – und damit auf Medaillenkurs. Diesen verließen die beiden 17-Jährigen auch nicht mehr, vielmehr sicherten sie Bronze ab und verpassten Silber nur um 0,055 Zähler vorbei. „Wir sind super zufrieden, mit Bronze haben wir nicht gerechnet“, sagte Menke.

Die beiden Tage zwischen dem ersten und dem zweiten Auftritt am Samstag belasteten das Nervenkostüm schon, die brütende Hitze tat ihr übriges. Der vierbeinige Partner Sir Valentin wurde nur in den Morgenstunden bewegt, Löw und Pentrop turnten nur „ein-, zweimal die Kür durch“ (Menke). Es war offenbar die richtige Herangehensweise, die das münsterische Team mit Bundestrainerin Ulla Ramge ausgeheckt hatte. Denn am Samstag zeigten sich Löw und Pentrop wie Sir Valentin mit Menke an der Longe cool bis in die Haarspitzen. „Die beiden waren nervöser als vor dem ersten Durchlauf. Die Erwartung, eine Medaille nach Hause zu holen, war spürbar. Ich habe nur gehofft, dass die Nerven halten“, erklärte Menke. Und sie hielten, auch über einen „kleinen Wackler“ turnten Löw/Pentrop eiskalt drüber hinweg, waren direkt wieder im Rhythmus. Ein ganz starker Auftritt, gemeinsam verfolgte das münsterische Trio live die Notenvergabe. „Wir waren alle noch voller Adrenalin, die Kamera hat auf uns draufgehalten und das Publikum klatsche rhythmisch mit. Das waren emotionale Momente“, sagte Menke. Und als dann die Eins aufleuchtete und Bronze sicher war, fiel aller Ballast ab. 8,210 Punkte bedeuteten hinter den Teamkollegen und Weltmeistern Ronja Kahler/Julian Kogl die zweitbeste Kür des Tages, mit der Löw und Pentrop dicht an Anja Schneider/Louisa Ryf (Schweiz) rückten.

Mit dem Edelmetall im Gepäck kam der Tross am späten Sonntagabend wieder in Amelsbüren an, eine voltigierfreie Zeit steht nun erst einmal an. Dann folgt Mitte September die DM. Als Zugabe. Auch wenn der „Fokus auf der WM lag, wollen wir uns noch einmal gut präsentieren“, erklärte Menke. Nun aber dürfen alle erst einmal genießen.