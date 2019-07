Sören Weinfurtner erwartet „viele neue Facetten“ für Preußen Münster II

Keiner der drei künftigen Klassenkonkurrenten aus Hamm, Ahlen und Rheine bezwang Preußen Münsters Zweite in regulärer Spielzeit beim Libapokal-Wettbewerb in Gievenbeck. Der Neu-Oberligist überwand auch sein Tagestief, das 2:3 gegen den FCG, und führte diese aussagekräftige Testphase mit dem gebotenen Ernst zu Ende.

„Wir brauchten zum Start der Vorbereitung etwas Zeit, bis der Kopf wirklich mitgespielt hat und der Fokus auf den Dingen lag, auf denen er unbedingt liegen muss“, sagte Trainer Sören Weinfurtner, der als münsterischer Dauerbrenner sein achtes Jahr auf dem bisher höchsten Niveau erleben wird. Und sich deutlich freut: „Es wird neue Stadien und neue Gegner geben – aber auch viele für uns neue Facetten des Sports.“ Erinnert sei nur daran, dass die letzte Elf in der Vorsaison jeden Haupt- und Nebenwettbewerb gewann. „Nun kann es passierten, dass wir uns auch mal mit Rückschlägen am Stück auseinandersetzen müssen. Wichtig ist nur, dass wir alle Aufgaben annehmen.“

Wie nach dem leidenschaftlich eher dosiert geführten Auftritt gegen Ex-Oberligist Gievenbeck, dem eine dominante Partie gegen Rheine folgte. Mit den jungen Profis Marian Prinz, Naod Mekonnen und Marcel Hoffmeier. Dass Spieler aus der 3. Liga in der fünften Klasse auftauchen, soll keine Ausnahme bleiben. 20 Feldspieler und zwei Torwarte stehen im Weinfurtner-Kader. Julius Woitaschek hat sich auch wieder angemeldet, um die Defensive zu stärken – Marius Lackmann fällt, weil er im Spiel gegen Hamm schlicht umgetreten wurde, mit Bänderriss im Sprunggelenk erstmal aus.

„Die hohe Intensität im Spiel wird von uns dauerhaft abverlangt – auch die körperliche Komponente“, denkt Weinfurtner an Tugenden, „die im Vorjahr nicht regelmäßig abgerufen werden mussten.“ Die vom Club als U 23 aufgebaute Einheit führt der 25-jährige Julius Hölscher als „Alterspräsident“ an. Qualitativ steht der unbeugsame Meter-Macher dito vorne. Der Offensive geht auch im Bereich „Arbeiten gegen den Ball“ voran. Nils Burchardt, Marius Mause, Fabian Kerellaj oder Jan Klauke dürften herausragende Rollen einnehmen. Die vormaligen U-19-Stammkräfte Lukas Frenkert, der in Tests als Innenverteidiger agierte, und Mittelfeldspieler Nicolai Remberg „spielen schon Herren-Fußball“, wie der Coach lobt.

Die taktische Flexibilität und das hohe spielerische Vermögen sind und bleiben Markenzeichen dieser Preußen, die sich aber einer größeren Härte stellen dürften. „Wir müssen verinnerlichen, dass wir mental ganz anders gefordert werden“, sagt Weinfurtner. In Ermangelung eines großen Präsenzspielers „in der Box“, also vor dem Kasten des Gegners, soll Spielstärke über die gesamte Breite und in jede Tiefe zum Trumpf auswachsen. Im Meisterjahr bejubelten die Preußen die Treffer von gleich 18 Kaderkickern. Das darf sich aus Aufsteigersicht gerne wiederholen.