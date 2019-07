Preußen Münster reist mit einem guten Gefühl zum MSV Duisburg

So schlecht kann das Gefühl nicht sein, wenn Sven Hübscher mit seiner Mannschaft die kurze Reise nach Duisburg antritt. Am 3. Spieltag der 3. Liga geht es am Mittwoch (19 Uhr) zum gastgebenden MSV Duisburg, in die Schauinsland-Arena, einst Wedaustadion. Mindestens 600 Münsteraner werden im Gästeblock erwartet, was ein Indiz dafür ist, dass der SCP respektabel in die Saison gestartet ist.

Und Coach Hübscher ärgert den kommenden Gegner schon mal ein bisschen. Nach Sieg und Niederlage stünde der MSV bereits vor einer wegweisenden Partie: „Duisburg muss liefern.“ Galant schob Hübscher die komplette Favoritenrolle den Hausherren zu. Um dann gleich im nächsten Satz praktisch fortzuschreiben: „Wir wollen was mitnehmen aus Duisburg. Mit unseren Stärken wollen wir dem Gegner wehtun.“ Soll heißen, dass der SCP offensive Akzente setzen, in der Defensive konsequent und unbequem sein will.

SC Preußen Münster – FC Carl Zeiss Jena 1/56 Luftkampf vor dem Tor von Jena-Keeper Jo Coppens. Foto: Sebastian Sanders

Kevin Rodrigues Pires wird von Gegnern umringt. Foto: Sebastian Sanders

Torschütze Julian Schauerte. Foto: Sebastian Sanders

Sportchef Malte Metzelder ... Foto: Sebastian Sanders

... und sein Bruder, der SCP-Praktikant Christoph Metzelder. Foto: Sebastian Sanders

Vor dem Spiel: SCP-Keeper Maximilian Schulze Niehues, zusammen mit Torwarttrainer Milenko Gilic. Foto: Sebastian Sanders

Jenas Meris Skenderovic gegen Münsters Fridolin Wagner. Foto: Sebastian Sanders

Luca Schnellbacher und Heinz Mörschel. Foto: Sebastian Sanders

SCP-Coach Sven Hübscher. Foto: Sebastian Sanders

Sehen Sie im Folgenden weitere Impressionen vom Spiel der Preußen gegen Jena. Foto: Sebastian Sanders

SC Preußen Münster – FC Carl Zeiss Jena Foto: Sebastian Sanders

Beim SCP wird Maurice Litka ausfallen, die zunächst dramatisch aussehende Oberschenkelverletzung dürfte in gut zehn Tagen auskuriert sein. Aufatmen bei den Preußen, wo ansonsten noch Joel Grodowski (Aufbautraining) fehlt. „Er darf nur mit dem Athletikcoach arbeiten. Aber man hört ihn schon wieder im Kabinenbereich“, wertete Hübscher das als gutes Zeiten.

Gegner-Check Ausgangslage: Der Saisoneinstieg mit einem 4:1-Erfolg über Großaspach war beeindruckend. Gegen Ingolstadt beim 2:3 versagte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck einen Strafstoß kurz vor Schluss. Ein Punkt mehr nach zwei Spieltagen, dann läge der MSV im Soll. Personal: Fällt Innenverteidiger Sebastian Neumann aus, hat Duisburg eine Sorge mehr. Dafür ist Offensivkraft Moritz Stop­pelkamp mit drei Treffern bereits in Torlaune. Er schoss vor fünf Jahren aus 82 Metern das 2:0 für den SCP gegen Hannover 96, das war die Tabellenspitze in der 1. Bundesliga. Ach ja, SCP gleich SC Paderborn. Nicht der SC Preußen . . . Trainer: Einen Tag vor seinem 46. Geburtstag will Torsten Lieberknecht natürlich drei Punkte als Geschenk von seinen Männern. Ein 4-2-3-1-System dürfte sehr wahrscheinlich sein. Eintracht Braunschweig betreute er zehn Jahre (2008 bis 2018), den MSV übernahm er in der 2. Bundesliga am 8. Spieltag auf dem letzten Rang, gewann prompt mit 2:1 beim 1. FC Köln – und stieg am Ende der Saison dennoch als Letzter ab. Kuriosum: Da hätte der SCP-Anhang wohl sein Feindbild gehabt, wenn Lukas Scepanik mit der Nummer 7 aufgelaufen wäre. Nach 149 Regionalliga-Partien (11 Tore) war der Wechsel nach Münster bereits beschlossene Sache, doch der Deal platzte, im Preußen-Umfeld war von Nachforderungen des Beraters zu hören. Von RW Essen ging es direkt nach Duisburg, Münster ließ er im Norden liegen. Aktuell laboriert Scepanik an einer Knöchelprellung – und wartet noch auf seinen ersten Drittliga-Einsatz. ...

Gefährlich bei den Hausherren: Die individuelle Qualität der Offensivkräfte, angeführt von Moritz Stop­pelkamp. „Die sind im Abschluss eiskalt“, glaubt Hübscher, Nachlässigkeiten dürfen sich die Preußen nicht leisten. Aber der SCP-Coach hat nach zwei Punktpartien ohne Niederlage gegen 1860 München (1:1) und Jena (2:0) schon Vertrauen in sein Team gefunden. „Jetzt wollen wir beides noch besser zusammenbringen, hinten gut stehen, vorne uns mehr einbringen, aktiv den Ball gewinnen und unser Spiel durchbringen.“

Hübschers hohes Ziel ist, dass sich die Gegner nach dem SCP richten – und nicht umgekehrt. Auf Dauer ist das alles andere als ein geringer Anspruch an sich selbst.

Münster: Schulze Niehues – Schauerte, Kittner, Scherder, Heidemann – Wagner, Brandenburger – Özcan, Rodrigues Pires, Cueto – Dadashov.