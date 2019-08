Preußen Münster offenbart in Duisburg Schwächen in allen Mannschaftsteilen

Duisburg -

Von Thomas Rellmann

So chancenlos wie am Mittwochabend war Preußen Münster in einem Drittliga-Spiel lange nicht mehr. Nach dem 0:2 beim MSV Duisburg gab es genügend Punkte, die sich bis Samstag (wenn Kaiserslautern kommt) verbessern müssen. Von Panik sind die Verantwortlichen aber weit entfernt.