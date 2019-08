Sieg im Youngster-Finale: Toni Haßmann macht’s auf seine Art

Angefressen war keiner der beiden Geschlagenen. Man kennt sich seit Ewigkeiten, man schätzt sich seit Ewigkeiten. Noch am Freitagabend hatte das Trio beim Friedensreiterfest an einem Tisch gesessen, nun belegte es die Plätze eins bis drei. „Nicht schlecht, oder?“, fragte Haßmann, der in der für ihn typische Manier den finalen Umlauf bestritt. Immer auf Zug, immer nahe an der Ideallinie steuerte er die achtjährige Stute durch den finalen Umlauf. Einfach auf seine Art halt. „Ich hatte die Ritte von Markus und Jens gesehen, die waren schon schnell. Da konnte ich ja nicht mehr viel taktieren“, sagte der Sieger, der es an den ersten drei Hindernissen noch „ruhig angehen“ (Haßmann) ließ. Um dann richtig in den Attackemodus mit seiner schnellen Call me Diva zu schalten.

Hinter den routinierten Drei reihte sich Philipp Schulze Topphoff ein. Mit dem siebenjährigen Clemens de la Lande zeigte er zwei fehlerfreie Runden, hielt aber mit vier Sekunden Rückstand einen gehörigen Sicherheitsabstand auf Haßmann. Ihn an diesem Abend zu schlagen, war halt nicht möglich.