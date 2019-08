Cheforganisator Snoek findet nur Kleinigkeiten zur Verbesserung

Nach vier langen Tagen und der intensiven Vorbereitungszeit direkt zuvor lassen Hendrik Snoek und seine Kollegen vom Westfälischen Reiterverein das Turnier der Sieger fast schon traditionell in einem italienischen Restaurant an der Neubrückenstraße ausklingen. Zeit, einmal durchzuschnaufen. Die Ruhe nach dem Sturm. Eine erste Manöverkritik aber darf bei Pasta und Wein nicht fehlen. Das Fazit der 64. Auflage fällt wie in den vergangen Jahren äußerst positiv aus, auch wenn es immer Kleinigkeiten zur Optimierung gibt.

„Ich habe einen Zettel, auf dem ich mir vier, fünf Sachen aufgeschrieben habe. Aber wenn man das Turnier gesehen hat, kann man sagen, dass wir nicht alles verkehrt gemacht haben“, erklärt Turnierchef Snoek. Recht hat der 71-Jährige. Die Reiter waren einmal mehr voll des Lobes, schwärmten von den Bedingungen und der Atmosphäre vor dem Schloss. Von einem „Wohlfühl-Turnier“ spricht Dressurreiterin Anabel Balkenhol, Charlotte Bettendorf als Siegerin im Großen Preis und Münster-Debütantin bezeichnet das TdS als „fantastisch“, die Schwedin Angelica Augustsson Zanotelli nennt es gar ihr „Lieblingsturnier in Deutschland“ und Weltmeisterin Simone Blum ist „immer glücklich, wenn sie zu diesem tollen Turnier“ kommen darf.

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 1/31 Ole Ottmann auf Dream It Foto: Jürgen Peperhowe

Theresa Zölzer auf Whynona Foto: Jürgen Peperhowe

Wilhelm und Heike Strunk bekommen von Hendrik Snoek den Ramzes-Preis Foto: Jürgen Peperhowe

Bianca Nowag gewinnt mit Escorial das Westfalenwappen Foto: Jürgen Peperhowe

Johanna Klippert auf Fashion in Black ist Siegerin im Optimum Foto: Jürgen Peperhowe

Ingrid Klimke siegte mit Franziskus vor heimischer Kulisse. Foto: Jürgen Peperhowe

Vor dem Schloss gewann sie den Grand Prix und freut sich sichtlich über diesen Erfolg. Foto: Jürgen Peperhowe

Zweite wurde Jil-Marielle Becks mit Damon’s Satelite. Foto: Jürgen Peperhowe

Die 22-Jährige hatte noch kurz vorher bei der Nachwuchs-EM Team-Gold und Einzel-Bronze gewonnen. Foto: Jürgen Peperhowe

Hubertus Schmidt mit Bonamour wurde Dritter. Foto: Jürgen Peperhowe

Ingrid Klimke auf Franziskus bei der Siegerehrung mit Turnierchef Hendrik Snoek. Foto: Jürgen Peperhowe

Charlott-Maria Schürmann auf Burlington bekam den Sonderpreis. Foto: Jürgen Peperhowe

Ingrid Klimke mit Tochter Philippa Foto: Jürgen Peperhowe

Michael Klimke, der Bruder von Ingrid Klimke, und Bundestrainerin Monika Theodorescu als Zuschauer Foto: Jürgen Peperhowe

Anabel Balkenhol, platziert an sechster Stelle, lobt ihre Stute Davinia la Douce: „Davinia war von der Rittigkeit so, wie ich sie mir vorgestellt hatte“. Foto: Jürgen Peperhowe

Turnierchef Hendrik Snoek Foto: Jürgen Peperhowe

Juan Pablo Matute Guimon auf Quantico Foto: Jürgen Peperhowe

So viele warme Worte hört ein Veranstalter natürlich gerne, doch zu Kopf steigen sie weder Snoek noch seinen Mitstreitern keineswegs, der Präsident des Westfälischen Reitervereins relativiert die ultimative Lobhudelei sogar ein bisschen. „Wir haben ein schönes Turnier und wollen es auch, so lange wir es noch machen, schön und gut organisieren. Aber wir wissen natürlich auch, dass es noch andere Veranstaltungen mit schönen Ambiente gibt“, erklärt Snoek.

Turnier der Sieger 2019 - Tag 2 1/17 Vor dem Schloss zeigen heute die Springreiter ihr Können. Foto: Jürgen Peperhowe

Felix Haßmann gewinnt mit Horse Gym's Cylana den Youngster Cup. Foto: Jürgen Peperhowe

Europameister Philipp Schulze Topphoff mit Vater Bernd und Schwester Lisa. Foto: Jürgen Peperhowe

Charlotte Bettendorf gewinnt mit Iris vd Bisschop die Mittlere Tour. Foto: Jürgen Peperhowe

Klaus Reinacher mit Tochter Greta. Foto: Jürgen Peperhowe

Verkaufsstände auf dem Turnier der Sieger. Foto: Jürgen Peperhowe

David Will wird mit Forest Gunp Zweiter in der Großen Tour. Foto: Jürgen Peperhowe

Philipp Schulze Topphoff erreicht mit Concordess NRW den fünften Platz der Großen Tour. Foto: Jürgen Peperhowe

Mit seinen Reizen hat das Turnier der Sieger jedoch nicht gegeizt, die Zuschauer kamen in Scharen. Eine Zahl konnte Snoek noch nicht nennen, über 25 000 waren es sicher. Die Flutlicht-Kür am lauen Samstag stand hoch in der Publikumsgunst, der Sonntag ist eh ein Renner. So stoppte Snoek am Nachmittag den Kartenverkauf, um den Gästen auf der Stehplatztribüne mehr Raum zu lassen. „Wir hätten 150 Tickets mehr absetzen können. Aber die Zuschauer sollen sich nicht so drängen und auch mal umdrehen können“, so Snoek, der den regen Besuch auf der Plaza vor dem Reitplatz ebenfalls zufrieden registrierte.

Turnier der Sieger 2019 - Tag 3 1/23 Ingrid Klimke mit Franziskus Foto: Jürgen Peperhowe

Ingrid Klimke mit Franziskus Foto: Jürgen Peperhowe

Call me Diva mit Toni Haßmann Foto: Jürgen Peperhowe

Grand Prix Special - Becks, Jil-Marielle RFV Lüdinghausen e.V. Damon's Satelite Foto: Jürgen Peperhowe

Ingrid Klimke mit Franziskus Foto: Jürgen Peperhowe

Cornet's Cambridge mit Markus Merschformann Foto: Jürgen Peperhowe

Ingrid Klimke mit Franziskus Foto: Jürgen Peperhowe

Mila 64 mit Ludger Beerbaum Foto: Jürgen Peperhowe

Call me Diva mit Toni Haßmann Foto: Jürgen Peperhowe

Grand Prix Special - Balkenhol, Anabel RV St.Georg Münster e.V. Davinia la Douce Foto: Jürgen Peperhowe

Clemens de la Lande mit Philipp Schulze Topphoff Foto: Jürgen Peperhowe

Aglaia J mit Jens Baackmann Foto: Jürgen Peperhowe

Grand Prix Special - Schürmann, Charlott-Maria RV Gehrde e.V. Burlington Foto: Jürgen Peperhowe

Grand Prix Special - Becks, Jil-Marielle RFV Lüdinghausen e.V. Damon's Satelite Foto: Jürgen Peperhowe

Clemens de la Lande mit Philipp Schulze Topphoff Foto: Jürgen Peperhowe

Grand Prix Special - Becks, Jil-Marielle RFV Lüdinghausen e.V. Damon's Satelite Foto: Jürgen Peperhowe

Grand Prix Special - Balkenhol, Anabel RV St.Georg Münster e.V. Davinia la Douce Foto: Jürgen Peperhowe

Grand Prix Special - Schürmann, Charlott-Maria RV Gehrde e.V. Burlington Foto: Jürgen Peperhowe

Cornet's Cambridge mit Markus Merschformann Foto: Jürgen Peperhowe

Aglaia J mit Jens Baackmann Foto: Jürgen Peperhowe

Call me Diva mit Toni Haßmann Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation Große Tour - Nisse Lüneburg auf Luca Toni Foto: Jürgen Peperhowe

Alles gut also? Nicht ganz, da wären ja noch die Kleinigkeiten, die auf seinem Zettel stehen. Beim Catering sieht Snoek Verbesserungsmöglichkeiten, auch die beschränkten Parkplatzmöglichkeiten rund um das Schloss beschäftigen ihn. Dazu stört ihn ein sportlicher Aspekt: der Modus der Bemer Riders Tour, der im zweiten Umlauf alle Starter wieder auf null setzt – auch die Reiter, die im ersten Durchgang einen Zeitfehler oder Abwurf wie etwa die spätere Siegerin Bettendorf hatten. „Dass alle wieder gleich sind, ist nicht richtig. Dagegen kämpfe ich seit Jahren mit der Riders Tour, und versuche es auch weiter. Wer im ersten Umlauf null hat, muss besser sein. Das soll nicht Bettendorfs Leistung schmälern“, sagt Snoek.

Turnier der Sieger 2019 - Tag 4 1/13 Simone Blum auf Alice Foto: Jürgen Peperhowe

Mittlere Tour - Werner Muff mit Jolie vh Molenhof Foto: Jürgen Peperhowe

Der Turnierchef als Hahn im Korb: Hendrik Snoek stößt mit Siegerin Charlotte Bettendorf, der zweitplatzierten Angelica Augustsson Zanotelli (r.) und der drittplatzierten Simone Blum (l.) nach dem Großen Preis von Münster an. Foto: Jürgen Peperhowe

Mittlere Tour - Werner Muff mit Jolie vh Molenhof Foto: Jürgen Peperhowe

Sieger im Großen Preis wurde Charlotte Bettendorf auf Raia d'Helby Foto: Jürgen Peperhowe

Sieger im Großen Preis wurde Charlotte Bettendorf auf Raia d'Helby Foto: Jürgen Peperhowe

Sieger im Großen Preis wurde Charlotte Bettendorf auf Raia d'Helby Foto: Jürgen Peperhowe

Nintender Star mit Angelica Augustsson Zanotelli Foto: Jürgen Peperhowe

Kalinka vd Nachtegaele mit Angelica Augustsson Zanotell Foto: Jürgen Peperhowe

DSP Alice mit Simone Blum Foto: Jürgen Peperhowe

Simone Blum mit Cool Hill Foto: Jürgen Peperhowe

Simone Blum mit Cool Hill Foto: Jürgen Peperhowe

Sieger im Großen Preis wurde Charlotte Bettendorf auf Raia d'Helby Foto: Jürgen Peperhowe