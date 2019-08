Internationale Gewässer lernten die A-Junioren von Preußen Münster zuletzt beim Ruhr-Cup kennen. Der Alltag beginnt am Sonntag aber in der Bundesliga. Klar, der Klassenerhalt steht an erster Stelle. Doch die Voraussetzungen passen. ► Wie hilfreich waren die Erfahrungen beim international hochkarätigen Ruhr-Cup?