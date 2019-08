Selbst wenn sie sich wehren würden, was sie nicht tun, könnten die Kicker von Westfalia Kinderhaus die Favoritenrolle kaum abgeben. Erst in der Relegation verpassten die Münsteraner an einem bitteren Tag gegen den FSV Gerlingen (0:1) den Durchmarsch in die Westfalenliga. Wie üblich erfrischend offen formulieren sie das Maximum als Ziel.