Der VfL Wolbeck geht in sein drittes Bezirksliga-Jahr. Trainer Alois Fetsch sieht die Mannschaft gut aufgestellt und peilt einen Platz in der vorderen Tabellenhälfte an. „Das ist der beste Kader, den ich bislang in Wolbeck hatte“, sagt der Coach im Brustton der Überzeugung. ► Der aktuelle Kader umfasst 31 Namen. Ist das nicht ein bisschen viel?