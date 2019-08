Münster -

Von Thomas Austermann

In der vergangenen Saison war Janis Hohenhövel noch Assistent beim Oberligisten 1. FC Gievenbeck. Dann wagte er den Sprung in den Nachwuchs des SC Preußen, ist dort Co-Trainer der A-Jugend – und jetzt hat der Münsteraner es schon in den Stab der deutschen U-16-Nationalelf geschafft.