BVB soll Preußen Münster „unter Stress“ setzen

Partien gegen Borussia Dortmund müssten Sven Hübscher eigentlich ein müdes Lächeln entlocken. Als Co-Trainer des FC Schalke 04 hat er zahlreiche heiße Revierderbys erlebt, da klingt das Testspiel gegen die Schwarzgelben als Chefcoach von Preußen Münster (Samstag, 15 Uhr) eher nach Alltag … „Nee, so ist das nicht“, sagt der 40-Jährige. „Für uns ist das ein super Event, für mich persönlich auch. Wir wollen uns teuer verkaufen.“ Aus der Kabine berichtet er ebenfalls von großer Vorfreude: „Die Jungs fiebern diesem Gegner besonders entgegen.“

Natürlich legt Hübscher den Fokus vor allem auf den sportlichen Nutzen. „Es geht für uns darum, Stress zu erzeugen. Wir arbeiten viel mit dem Thema Überforderung. Egal, wer jetzt beim BVB nicht aufläuft – da kommt eine Mordsqualität auf uns zu. Dadurch lernen wir, dagegen zu halten.“ Seine Maxime lautet: Wer gegen Mario Götze oder Jacob Bruun Larsen seinen Mann steht, aber auch wer gegen solche Top-Stars die Hacken sieht, dem fällt es in der 3. Liga leichter zu verteidigen.

Elf Auswechselungen möglich

Ein anderer Nutzen für den SCP liegt in der Beibehaltung des Rhythmus‘. Geschont wird also niemand, obschon die Spielzeit natürlich gleichmäßig verteilt werden soll. Insgesamt sind theoretisch elf Wechsel erlaubt, der Vizemeister mit seinem Megakader mag diese auch ausschöpfen – für den SCP kommt das zahlenmäßig nicht in Frage.

Denn neben Joel Grodowski, der noch an seinem Comeback arbeitet, muss auch Maurice Litka weiter passen. Der 23-Jährige erlitt vor zwei Wochen einen Muskelfaserriss und ist noch nicht wieder im Mannschaftstraining. „Ihn ein paar Minuten spielen zu lassen, nur weil Dortmund kommt, wäre Aktionismus“, sagt Hübscher. Als Vorsichtsmaßnahme ist auch der Verzicht auf Heinz Mörschel zu erwarten, der in der Vorwoche gegen Kaiserslautern ein paar Ellbogen abbekam und deshalb schon im Westfalenpokal in Reken pausierte. „Da gehen wir kein Risiko ein“, sagt der Coach.

Loris Deiters, der weiter zum Trainingskader der Profis zählt, kann wegen einer Blockade im Knie ebenfalls nicht mitwirken. Andere Akteure aus der U 23 oder U 19 sind auch nicht vorgesehen, da beide Teams ja am Wochenende ihr erstes Punktspiel bestreiten.