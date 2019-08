Einen Leckerbissen servierten GW Nottuln und der 1. FC Gievenbeck zum Saisonstart nun wirklich nicht, das 0:0 war also ein schlüssiges Ergebnis. „Beide Seiten hatte so ihre Szenen, aber da beide sie nicht rein gemacht haben, ist das Ergebnis absolut fair“, sagte Gäste-Trainer Benjamin Heeke, der sich nach dem Abstieg aus der Oberliga genügsam gab.

Die Münsteraner überließen dem Neuling oft den Aufbau, durchaus geplant, wie der Coach einräumte. „Gegen den Ball sind wir im Moment einfach zu schwach – bei einer geordneten Defensive tun wir uns leichter.“

Gleich in der ersten Minute verpasste Tristan Niemann die FCG-Führung, als er einen Querpass von Fabian Gerick am Kasten vorbei schob. Auf der anderen Seite musste Keeper Nico Eschhaus nach einer Ecke gegen Felix Hesker klären (16.). Ansonsten passierte lange nicht viel zwischen den Strafräumen. Nottuln näherte sich einmal über Fabian Schöne an (52.), ehe es in der Schlussphase noch mal heiß wurde. Christian Keil vergab das Siegtor für Gievenbeck aus kurzer Distanz (86.), im Gegenzug passierte Adenis Krasniqi fast das Gleiche (87.). „Das wäre für beide ein Lucky Punch gewesen. Es lag wohl auch etwas am Boden“, so Heeke. FCG: Eschhaus – Brüwer, Scherr, Mende, Gerbig – Niemann, Heubrock, Leser, Stummer (82. Keil) – Gerick (82. Kurk), Niehoff (67. Geisler)